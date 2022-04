Supermarkt-Kunden mit Messer bedroht

In einem Supermarkt in Kaiserslautern soll ein Mann einen anderen mit einem Messer bedroht haben. Nach Angaben der Polizei meldete sich ein Zeuge des Vorfalls am Samstagabend bei ihr per Telefon. Demnach gerieten zwei Kunden des Einkaufsmarkts in der Fruchthallstraße in Streit. Der Jüngere, ein 16-Jähriger mit weißer Kappe und Barcelona-Trikot, habe dann plötzlich ein Messer gezückt und Stichbewegungen in Richtung des anderen Mannes gemacht. Bis die Polizei eintraf, waren der Tatverdächtige und das Opfer allerdings verschwunden. Die Beamten ermitteln jetzt wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz und bitten weitere Zeugen sich zu melden.