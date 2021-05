per Mail teilen

In Sulzbachtal im Kreis Kaiserslautern beginnen heute die Sanierungsarbeiten an der Ortsdurchfahrt. Hier werden nach Angaben des Landesbetriebs Mobilität die Straße und der Gehweg erneuert. Außerdem sollen zwei Bushaltestellen gebaut werden. Die kompletten Bauarbeiten sollen bis Ende kommenden Jahres dauern. Die betroffene Straße in Sulzbachtal muss bis dahin voll gesperrt werden. Nur im Winter (Dezember-Februar) soll sie vorübergehend befahrbar sein. Der Verkehr müsse über Wirtschaftswege nach Eulenbis umgeleitet werden, weil es nur eine Zufahrt nach Sulzbachtal gibt. Die Baukosten liegen bei etwa 2 Millionen Euro.