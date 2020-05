Der Kreis Südwestpfalz bereitet sich auf den durch die Coronakrise verspäteten Tourismus-Saisonstart vor. Nach Angaben des Vereins Südwestpfalz-Touristik soll die Region jetzt verstärkt beworben werden. Geplant seien sowohl Anzeigen in Zeitungen umliegender Großstädte, als auch im Internet und in den sozialen Medien geben. Vom Verein Südwestpfalz Touristik heißt es, im Mittelpunkt stehe der Kreis Südwestpfalz sowohl als Wanderregion als auch als Urlaubsgegend für Familien. Es sollen neben Stammgästen auch Menschen angesprochen werden, die bisher noch keinen Urlaub in der Region gemacht haben. Durch die coronabedingten Ausfälle hätten Handel und Tourismusbetriebe erhebliche Auswirkungen hinzunehmen. Die Landräte der Kreise Kaiserslautern und Kusel fordern daher, dass sich die Landesregierung an einem Konzept beteiligt, um den Urlaub in Rheinland-Pfalz, bzw. in der Pfalz zu bewerben.