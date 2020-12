Der rheinland-pfälzische Innenminister Lewentz verleiht heute in Mainz den Preis für Zivilcourage. Einer der Preisträger kommt aus der Südwestpfalz. Der Kreisjugendring Südwestpfalz erhält für sein Projekt zur „Stärkung von Zivilcourage bei Schülerinnen und Schülern“ einen Sonderpreis, der mit 2.500 Euro dotiert ist. Ihm Rahmen des Projekts hatte der Kreisjugendring nach eigenen Angaben mehr als 20 Schulen in der Südwestpfalz besucht und dort Trainings rund ums Thema Zivilcourage veranstaltet. Beispielsweise wurde mit den Schülern geübt, wie sie in einer brenzligen Situation richtig reagieren – etwa gezielt Leute ansprechen, um Hilfe zu suchen. Den Zivilcourage-Preis bekommen jedes Jahr Menschen und Vereine, die sich in besonderem Maße für andere Menschen eingesetzt haben.