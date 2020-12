Lkw-Fahrer haben einen Knochenjob - in der Corona-Krise wahrscheinlich noch mehr als ohnehin schon. Eine Spedition aus Pirmasens hat sich bei einigen von ihnen mit Weihnachtstüten bedankt.

Patrik Hientzsch macht den Brummifahrern mit den Weihnachtstüten eine Freude. SWR

Rastplatz Ständenhof an der B10 in der Südwestpfalz - der Zipfel der weiß-roten Weihnachtsmütze wippt schnell auf und ab, als Patrik Hientzsch über den Rastplatz Ständenhof eilt. Er ist Inhaber der Pirmasenser Firma "Lipa Logistics" - und jetzt allerdings als Weihnachtsmann unterwegs.

In der Hand hält Patrik Hientzsch eine braune, gut gefüllte Papiertüte mit der Aufschrift "Frohe Weihnachten". Zielstrebig läuft er auf den völlig überraschten Lkw-Fahrer Daniel aus Dimbach bei Annweiler zu und übergibt ihm die Tüte. Daniel braucht einen Moment, bis er seine Sprache wiederfindet. "Das machen nicht mehr viele heutzutage - sich bedanken für alles, was wir hier leisten."

Obst und Dosenwurst für Brummifahrer

In der Geschenktüte ist zum Beispiel Obst, Dosenwurst und eine Weihnachtskarte, übersetzt in mehrere Sprachen. Auch Lkw-Fahrer Michael Meyer aus Werningerode im Harz findet die Aktion toll. Der 61-Jährige fährt seit 30 Jahren Lkw und vermisst oft genug die Wertschätzung. Solche Aktionen kennt er eigentlich nur aus seinen ersten Berufsjahren. "Früher gab es das mal, da hat man auch mal ein Handtuch oder eine Waschtasche bekommen."

Harter Job wird durch Corona noch schwieriger

Gutes tun in verrückten Zeiten, das ist Ziel von Patrik Hientzsch. Gerade Lkw-Fahrer leiden wahrend der Corona-Pandemie unter geschlossenen Rasthöfen, wo sie sich nicht duschen oder essen können. Sie haben lange Wartezeiten beim Entladen, sind ständig auf Achse.

Patrik Hientzsch möchte mit der Aktion erreichen, dass gerade jetzt nicht nur alle an sich denken. "Wir versuchen, was zu bewegen in der Welt. Und wenn man merkt, dass sich jemand freut, dann ist das doch auch etwas Tolles." Patrik Hientzsch will die Aktion mit den Weihnachtstüten im kommenden Jahr wiederholen.