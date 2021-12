Erster Verdacht auf Omikron in Südwestpfalz

per Mail teilen

Im Kreis Südwestpfalz gibt es einen ersten Verdachtsfall auf die Omikron-Variante des Coronavirus. Das meldet das Landesuntersuchungsamt.

Nähere Angaben zu dem Fall machte das Amt nicht. Die Infektion ist noch nicht durch einen Test bestätigt - dafür braucht es eine sogenannte Genomsequenzierung, also quasi eine DNA-Untersuchung des Virus. Sollte sich der Verdacht bestätigen, wäre es die erste Omikron-Infektion in der Westpfalz.

Omikron-Variante sehr ansteckend

Insgesamt gibt es in Rheinland-Pfalz 16 Verdachtsfälle, 5 haben sich bisher bestätigt. Nach Angaben des Virologen Bodo Plachter ist die Omikron-Variante deutlich ansteckender als andere Mutationen des Coronavirus. Wie gut Impfungen gegen Omikron wirken, könne man noch nicht sagen. Genauso wenig über die Schwere der Krankheitsverläufe. Die Landesregierung hatte angekündigt, wegen der Omikron-Variante die Impfungen in Rheinland-Pfalz noch weiter voranzutreiben.

Unterdessen sind in der Westpfalz drei weitere Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben. Sie kamen aus dem Donnersbergkreis, dem Kreis Südwestpfalz und dem Kreis Kaiserslautern. Damit sind seit Beginn der Pandemie in der Westpfalz 566 Menschen in Zusammenhang mit Corona gestorben.