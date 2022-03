Südwestpfalz investiert in Werbung

Am Morgen hat die Südwestpfalz Touristik darüber beraten, wie viel Geld sie für welche Projekte in diesem Jahr ausgibt.

Am Morgen hat die Südwestpfalz Touristik darüber beraten, wie viel Geld sie für welche Projekte in diesem Jahr ausgibt. Laut der Landrätin Susanne Ganster (CDU) habe man sich darauf geeinigt, dass die größten Investitionen in die Bereiche Werbung, Internet-Auftritt und in eine neue Gastgeber-Datenbank fließen sollen. Außerdem habe die Südwestpfalz Touristik seit heute Michaela Herbort als neue Geschäftsführerin bestätigt. Sie habe die Geschäftsführung bislang kommissarisch übernommen, da eine Mitgliederversammlung coronabedingt noch ausgestanden habe