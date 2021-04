In den vergangenen Wochen sind mehr als zehn Bienenstöcke in der Südwestpfalz gestohlen worden. Der Verdacht: Die Diebe könnten andere Imker sein.

"Ich denke, dass es ein Imker war, der vielleicht selbst im Winter Verluste hatte und sich so Ersatz beschafft hat", analysiert Christine Magin aus Pirmasens die Situation. Sie ist seit vier Jahren Imkerin und hatte bis vor einigen Wochen vier Bienenvölker im Garten. Eines davon wurde ihr jedoch gestohlen. Der finanzielle Schaden belaufe sich auf rund 500 Euro. Schwerer wiegt für Magin jedoch der emotionale Verlust: "Man steckt da ja viel Herzblut hinein, füttert und versorgt die Bienen. Das sind meine Mädchen!"

Christina Magin pflegt ihre vier Bienenvölker in ihrem Garten in Pirmasens. Christina Magin

Imker aus Rodalben: "Laien klauen keine Bienen"

Auch Arnold Dilger aus Rodalben ist schon Opfer der Bienendiebe geworden. Bei ihm schlugen Unbekannte sogar bereits dreimal zu. "Laien klauen keine Bienen. Das sind nur Imker, die ihre Verluste ausgleichen wollen. Die stehlen dann im Frühjahr anderen Leuten ihre Bienenkästen", verdächtigt auch Dilger seine Kollegen.

Dilger bereits dreimal Opfer von Bienendieben

In Wernersberg seien ihm zwölf Bienenkästen gestohlen worden, in Contwig sei es ein Volk gewesen und in Rodalben sei der unbekannte Dieb über zwei Zäune geklettert, um Waben, Königin und Bienen mitzunehmen. "Das sind schon Profis, die da am Werk sind", so Dilger.

Ronald Dilger kämpft jedes Jahr darum, seine Bienen gesund durch den Winter zu bringen. Ronald Dilger

GPS-Geräte schützen, sind aber teuer

Die Polizei ist ratlos, die Aufklärungsrate bei Bienendiebstählen gering. Einige Imker hätten bereits zur Selbstjustiz gegriffen und sich ihre Bienenvölker zurückgeholt, wenn der Dieb bekannt gewesen sei. Es gebe die Möglichkeit, mit GPS-Geräten die eigenen Bienenstöcke zu sichern. Jedoch seien die Geräte sehr teuer und der Aufwand hoch, weswegen sich viele Imker dagegen entscheiden.