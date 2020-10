Der Kreis Südwestpfalz bereitet sich auf möglicherweise mehr Corona-Fälle in Herbst und Winter vor. Hintergrund ist, dass sich bei kaltem Wetter mehr Menschen in geschlossenen Räumen treffen und sich eher anstecken könnten. Der Kreis Südwestpfalz schult zurzeit einige Mitarbeiter. Sie sollen im Falle einer zweiten Corona-Welle im Gesundheitsamt eingesetzt werden und unter anderem dabei helfen, Menschen zu ermitteln, die mit Infizierten in Kontakt gekommen sind. Außerdem seien in den kommenden Monaten sowohl die Infektambulanz als auch das Corona-Testzentrum in Pirmasens regelmäßig geöffnet, um genug Corona-Tests durchführen zu können. Der Leiter des Gesundheitsamtes Südwestpfalz sagte, es sei wichtig, dass sich die Menschen weiterhin an die Hygieneregeln halten. Im Moment sind im Kreis Südwestpfalz sieben Menschen mit dem Coronavirus infiziert.