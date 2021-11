Corona hat viele Menschen in Sucht getrieben

Das Haus der Diakonie in Zweibrücken und das Caritas-Zentrum Kaiserslautern beteiligen sich am Aktionstag der Suchtberatungsstellen. Er findet bundesweit unter dem Motto "Suchtberatung wirkt" statt. Ziel des Aktionstags ist es, die Bevölkerung auf das kostenlose Beratungsangebot von Caritas und Diakonie aufmerksam zu machen. Denn die Corona Pandemie habe nochmals deutlich mehr Menschen in die Abhängigkeit getrieben, so eine Diakonie-Sprecherin in Zweibrücken. Vor allem im Bereich der Alkohol-, Drogen-, Internet- und Glücksspielsucht hätten die Fälle gravierend zugenommen. So hätten finanzielle Sorgen, fehlende berufliche Perspektiven und die soziale Isolation viele Menschen erheblich belastet. Auffällig ist der Suchtberatung in Zweibrücken zufolge, dass die Betroffenen immer jünger würden. Den Aktionstag heute wollen Caritas und Diakonie daher auch nutzen, um von Land und Kommunen weiter finanzielle Unterstützung zu fordern.