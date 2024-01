Der Deutsche Wetterdienst warnt heute vor Sturmböen und Dauerregen in der Westpfalz. Ein Förster rät von Spaziergängen in den Wäldern ab. Das könnte gefährlich werden.

"Wir haben viele tote Bäume im Wald", sagt Martin Teuber. Er ist Förster am Donnersberg. Und diese toten Bäume könnten an diesen stürmischen Tagen zu einem Problem werden. "Die Bäume sind nass und deswegen auch schwer", so Teuber. Die Folge: Äste können abbrechen oder gar ganze Bäume umstürzen.

"Ich möchte keine Panik verbreiten", betont Teuber - und fügt an: "Aber bei so einem Wetter sollte man nicht im Wald spazieren gehen." Auch Eberhard Fuhr, der Leiter des Katastrophenschutzes im Donnersbergkreis, sagt: "Die Böden sind durch den vielen Regen aufgeweicht. Man sieht es den Bäumen nicht immer direkt an, in welchem Zustand sie sind. Bei diesem windigen Wetter sollte man keine Spaziergänge im Wald machen."

Für Dannenfels am Donnersberg oder auch Föckelberg am Potzberg im Kreis Kusel warnt der Deutsche Wetterdienst heute beispielsweise vor Sturmböen um die 65 Stundenkilometer, mancherorts auch um die 75 km/h.

Absterbende Bäume sorgen in den Wäldern im Westen der Pfalz seit einiger Zeit für Probleme. An den Waldwegen im Bereich des Forstamtes Donnersberg wird in nächster Zeit ein Unternehmen tote Bäume fällen, sagt Förster Martin Teuber. Damit soll vermieden werden, dass Äste solcher Bäume abbrechen und auf die Wege fallen oder gar komplette Bäume umstürzen.