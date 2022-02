per Mail teilen

Auch am Wochenende wird es nach Angaben von Wetterexperten nochmal stürmisch. Sturm Zeynep bringt Böen von bis zu 110 km/h mit sich.

Heftige Sturmböen und starker Wind - darauf müssen wir uns wegen Sturm Zeynep auch am Wochenende einstellen, erklärt SWR-Wetterexpertin Anja Awolin. Zum Beispiel in Kaiserslautern und Zweibrücken sind starke Böen von bis zu 100 km/h möglich - das ist Sturmstärke.

Lose Gegenstände bei stürmischem Wetter gefährlich

Bei solchen Windgeschwindigkeiten können Plakate, Mülltonnen oder andere lose Gegenstände weggerissen werden und umherfliegen. Auch Dachziegeln könnten sich in dem Wind lösen und zu gefährlichen Geschossen werden, sagt Wetterexpertin Anja Awolin. Bisher gab es in Rheinland-Pfalz aber keine größeren Schäden.

Sturm auch am Wochenende in der Pfalz

Am Freitag folgt aber schon das nächste Sturmtief, das auch am Wochenende und zum Start nächster Woche weiterhin für starken Wind und stürmisches Wetter sorgen soll, sagt Anja Awolin.

Keine Spaziergänge im Wald bei Sturmwarnung

Die SWR Wetterexpertin warnt besonders davor, bei derartigen Sturmböen an oder in den Wald zu gehen. Schon bei Sturmgeschwindigkeiten von rund 60 bis 80 km/h können Äste abbrechen oder geschwächte Bäume umkippen. Auch wenn der Sturm sich legt, können lose Äste, die in den Baumkronen hängen, für Spaziergänger noch gefährlich werden.