Stumpfwaldhexen machen Ramsen unsicher - für den guten Zweck

Wie jedes Jahr an Altweiberfastnacht haben die Stumpfwaldhexen Ramsen im Donnersbergkreis wieder unsicher gemacht - und Spenden gesammelt.

Niemand ist vor ihnen sicher. Um 7:30 Uhr ging es bereits los - mit einem Gläschen Sekt. Dann waren die Stumpfwaldhexen unterwegs, trieben unter anderem an der Eistalhalle ihr Unwesen. Auch vom Regen ließen sie sich die gute Laune nicht verderben.

Der ganze Schabernak ist für einen guten Zweck: In diesem Jahr gehen die Spenden zum Teil an den TuS Ramsen für einen neuen Hallenboden, an das SOS-Kinderdorf in Eisenberg und an die Betroffenen eines Großbrandes vor ein paar Wochen. Am frühen Abend waren schon mehr als 2.000 Euro zusammengekommen. Die Hexen machen mit viel Spaß einmal mehr wieder etwas Gutes.