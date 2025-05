Die Stumpfwaldhexen feiern an und in der Eistalhalle in Ramsen. Traditionell gibt es dort auch immer den Hexentanz.

Mit Altweiberfastnacht beginnt auch in der Westpfalz die

heiße Faschings-Phase. Viel los ist da immer auch in Ramsen im Donnersbergkreis - bei den Stumpfwaldhexen.

Seit den 1980er Jahren fliegen die (Stumpfwald-)Hexen an Fastnacht durch den Donnersbergkreis. Richtig was los ist da immer an Altweiber. Dann ziehen die Stumpfwaldhexen durch die Straßen ihres Heimatortes Ramsen, verbreiten gute Lauen und machen Party an verschiedenen Stellen. Zum Beispiel auch an und in der Eistalhalle - da wird teilweise bis spät in die Nacht gefeiert.

Unter anderem gibt es bei den Stumpfwaldhexen an Altweiber Hexensuppe, Hexenkuchen und Hexentanz. Außerdem werden neue Hexen getauft und in die Gruppe aufgenommen. SWR-Reporterin Sina Weber hat sich das in diesem Jahr vor Ort angeschaut.

Parallel zur Fastnachtsfeierei tun die Stumpfwaldhexen auch was Gutes. Sie sammeln jedes Jahr Geld für einen guten Zweck. Dabei sind in der Vergangenheit immer mehrere tausend Euro zusammengekommen.

Auch in 2025 wurde wieder fleißig gesammelt: für das Kinder- und Jugendheim in Stauf, für die Aktion Sternenkinder und für die Halle des TuS 05 Ramsen, wo die Stumpfwaldhexen feiern. Die Vereinshalle brauche dringend einen neuen Boden. Und das kostet bekanntlich Geld.

Auch in den nächsten Tagen ist in der Westpfalz fastnachtsmäßig noch einiges los. Wer Lust hat zu feiern, kann im folgenden Artikel nachlesen, wo und wann was geht: