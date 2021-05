Studierende in Kaiserslautern gehen am Wochenende der Frage nach, wie Dörfer in der Region attraktiver gestaltet werden könnten. Beim digitalen Workshop „Dorf it Up“ wollen die 25 Teilnehmenden beispielsweise herausfinden, was Dörfer im Gegensatz zu Städten bieten oder wie junge Menschen mehr Zeit auf dem Land verbringen könnten. Dafür entwickeln die Studierenden Ideen für die Stadt und den Landkreis Kaiserslautern. Eine Jury wertet die Konzepte am Sonntag aus. Organisiert wird die Veranstaltung vom Gründungsbüro der Technischen Universität & Hochschule Kaiserslautern.