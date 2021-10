Hochschulen in der Westpfalz kontrollieren 3G-Status

Das Warten hat ein Ende. Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie startet das Wintersemester an den westpfälzischen Hochschulen mit Vorlesungen in Präsenz. Doch nicht alle Studis dürfen den Campus betreten.

Voraussetzung ist, dass Studierende geimpft, genesen oder getestet sind. Kontrolliert wird das an den Hochschulen Kaiserslautern, Pirmasens und Zweibrücken von Lehrenden und von vier Sicherheitskräften. Die Kontrollen finden allerdings stichprobenartig statt.

"Die Stimmung an den Standorten ist ausgelassen, die Studierenden haben für die Kontrollen Verständnis. Sie freuen sich einfach, dass sie wieder am Campus studieren können", sagt der Sprecher der Hochschule Kaiserslautern, Werner Idstein. Für die Hochschule seien die Kontrollen aber auch mit einem enormen Aufwand verbunden.

Maskenpflicht auch am Sitzplatz

In den Innenräumen der Hochschule müssen die Studierenden eine Maske tragen, auch an ihren Plätzen. Das schreibe die Corona-Verordnung vor, so Idstein. Außerdem gelte in einigen Räumen eine Personenbegrenzung. Den 3G-Status müssen übrigens nicht nur Studierende nachweisen, sondern auch alle Beschäftigten der Hochschule.

TU Kaiserslautern setzt auf App

An der Technischen Universität in Kaiserslautern beginnt die Vorlesungszeit am 15. Oktober. Die TU setzt bei den Corona-Kontrollen auf ihre Universitäts-App. Die Studierenden sollen darin die Möglichkeit haben, ihren Impfnachweis hinzuzufügen. Ein von der App generierter QR-Code müsse dann beim Einlass den Lehrenden vorgezeigt werden. "So können wir schnell und einfach kontrollieren, ob unsere Studierenden geimpft sind", sagte ein Sprecher. Auch an anderen Hochschulen in Rheinland-Pfalz wird der 3G-Status kontrolliert.