Das Risiko, sich bei einer Veranstaltung in der Kaiserslauterer Fruchthalle mit dem Coronavirus anzustecken, ist sehr gering. Das ist das Ergebnis einer Fraunhofer-Studie.

Die Studie hatte das Kulturreferat der Stadt beim Fraunhofer Institut Goslar in Auftrag gegeben. Nach Angaben der Stadt Kaiserslautern wird die komplette Luft in der Fruchthalle dank einer leistungsstarken Lüftungsanlage alle 20 Minuten zu 100 Prozent durch Außenluft ersetzt. Ob das in Verbindung mit dem bereits seit längerem erarbeiteten Hygienekonzept als Infektionsschutz ausreicht, sollte die Studie zeigen.

Nur sehr geringe Aerosol-Belastung in der Fruchthalle

Dabei wurde mithilfe einer lebensgroßen, atmenden Puppe untersucht, wie sich die so genannten Aerosole im Zuschauerraum der Fruchthalle verteilen. Auch während ein Orchester auf der Bühne spielte, wurden Messungen durchgeführt. Aerosole spielen bei der Verbreitung des Coronavirus eine zentrale Rolle. Das Ergebnis: Zwar konnten teilweise auch noch im Abstand von zehn Metern zu der Puppe Aerosole gemessen werden. Nach Angaben der Stadt Kaiserslautern allerdings nur in sehr geringer Menge.

Puppe Oleg in der Fruchthalle Kaiserslautern. SWR

Unklar, wann wieder Veranstaltungen stattfinden können

Die Studie belegt außerdem: Wenn Besucherinnen und Besucher von Veranstaltungen Maske tragen, versetzt sitzen und jeweils zwei Nachbarplätze frei gelassen werden, besteht praktisch keine Ansteckungsgefahr. Unabhängig von diesen Erkenntnissen ist allerdings weiter unklar, wann es in der Fruchthalle wieder Veranstaltungen geben wird.

Kulturamtsleiter hofft auf Veranstaltungen nach Ostern

Dennoch hofft Kulturamtsleiter Christoph Dammann, dass die Studie eine verlässliche Grundlage schafft, um bald wieder kulturelle Veranstaltungen durchführen zu können - möglicherweise nach Ostern. Die Einrichtungen seien auf eine Öffnung gut vorbereitet. Das zeigten auch die Ergebnisse der Aerosole-Studie. Dammann sagte, die Studie sei für die Kultur ein kleiner Meilenstein. Sie gebe nicht nur dem teilweise sehr verunsicherten Publikum Sicherheit, sondern könne auch Politikern als Entscheidungsgrundlage dienen.

Ähnliche Ergebnisse wie bei Aerosol-Studie in Dortmund

Einen ähnlichen Versuch hatten die Forscher des Fraunhofer Instituts bereits in Dortmund durchgeführt. Die Studie dort hatte ebenfalls ergeben, dass für die Besucher bei vollbesetztem Saal nur eine sehr geringe Ansteckungsgefahr besteht, wenn alle Masken tragen und der Raum ausreichend belüftet ist.