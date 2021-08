Rund 300 junge Leute haben am 6. August 1950 friedlich die deutsch-französische Grenze bei Bobenthal in der Südwestpfalz gestürmt. An die überzeugten Europäer wird nun erinnert.

Der deutsche Schlagbaum wird umgebogen. Pressestelle Aktionsgemeinschaft Bobenthal-St.Germanshof e.V. Die jungen Leute kamen damals aus neun Ländern - unter ihnen waren vor allem Studierende. Mit dem Sturm auf die Grenze wollten sie für ein vereintes Europa werben - ohne Grenzen und Grenzzäune. Sie demontierten Grenzanlagen und stellten zehn Forderungen auf, die sie in drei Sprachen feierlich verlasen. Beispielsweise forderten sie ein Europäisches Parlament. Unter großer Geheimhaltung wurde die Aktion damals geplant. Medien auf der ganzen Welt berichteten über die Geschehnisse in der Südwestpfalz. Die Studierenden haben am 6. August 1950 den Schlagbaum verbrannt. Pressestelle Aktionsgemeinschaft Bobenthal-St.Germanshof e.V. Aktionsgemeinschaft St. Germanshof erinnert an Studentensturm Seit 2003 gibt es die Aktionsgemeinschaft Bobenthal - St. Germanshof, die sich unter anderem für die Dokumentation der damaligen Ereignisse und für den Dialog junger Europäerinnen und Europäer einsetzt. Mittlerweile erinnert ein Denkmal an das historische Ereignis. Eigentlich wollte die Aktionsgemeinschaft bereits im vergangenen Jahr - zum 70. Jahrestag - mit einem Jubiläum an den Studentensturm erinnern. Aufgrund der Corona-Pandemie musste das ausfallen. In diesem Jahr wird es nachgeholt. Studierende aus Deutschland und Frankreich sollen vor Ort den Sturm nachspielen. Dafür werden, so die Veranstalter, Attrappen des ehemaligen Grenzübergangs nachgebaut. Im Anschluss sollen Zeitzeugen über ihre Erlebnisse berichten.