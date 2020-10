Die Stadtwerke Zweibrücken planen nach dem Stromausfall Anfang Oktober eine Schwachstellen-Analyse im Strom-Netz. Durch einen Kabelbrand in einer Trafostation waren an jenem Freitag Teile der Stadt Zweibrücken mehrere Stunden ohne Strom. Der Geschäftsführer der Stadtwerke Zweibrücken spricht von einer Verkettung unglücklicher Umstände. Der Kabelbrand habe für einen Kurzschluss gesorgt, der eine Kettenreaktion auf einer Strecke von etwa vier Kilometern ausgelöst habe. 15 Jahre habe es keinerlei Probleme gegeben, es sei viel Geld ins Stromnetz investiert worden. Bei 150 Kilometern Leitung könne im Netz aber immer mal eine Schwachstelle sein. Nach dem Vorfall sollen ältere Kabel aber gezielt ausgetauscht werden, um so etwas in Zukunft zu verhindern. Der Schaden liegt nach Angaben des Geschäftsführers bei etwa 100.000 Euro. Viele Haushalte waren stundenlang ohne Strom, teilweise waren auch Mobilfunk- und Festnetz tot. Das Krankenhaus und das AWO-Seniorenhaus mussten auf Notstrom zurückgreifen.