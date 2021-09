Stromausfall wegen Wartungsarbeiten

In Glan-Münchweiler wird am Sonntag der Strom vorübergehend abgestellt. Grund sind nach Angaben der Pfalzwerke dringende Wartungsarbeiten, weil in den kommenden Wochen unter anderem verschiedene Strommaste erneuert werden müssen. Deswegen kommt am Sonntag von 8 Uhr bis voraussichtlich 9:30 Uhr kein Strom aus der Steckdose. Auswirkungen auf den Ablauf im Wahllokal von Glan-Münchweiler dürfte das dem Energieversorger zufolge nicht haben. Auch eine Notstromversorgung sei in dem kleinen Ort nicht notwendig, sagte ein Sprecher.