Nach Stromausfall in Kaiserslautern: Stadtwerke suchen nach Ursache

In verschiedenen Teilen von Kaiserslautern war am Donnerstagabend der Strom ausgefallen. Warum ist noch nicht klar, die Stadtwerke sind dabei, das herauszufinden.

Ein Kabelmesswagen der Stadtwerke ist momentan in Kaiserslautern unterwegs. Seine Aufgabe: Herauszufinden, warum am Donnerstagabend gegen 21 Uhr in Teilen von Kaiserslautern der Strom ausgefallen war.

Wie die Stadtwerke mitteilen, waren die Kaiserslauterer Innenstadt, das östliche Stadtgebiet, der Betzenberg und die Technische Universität betroffen. Außerdem hatten nach Angaben der Polizei auch einige Haushalte in angrenzenden Ortsgemeinden keinen Strom - zum Beispiel in Mehlingen.

Am Donnerstagabend lagen Teile von Kaiserslautern kurzzeitig im Dunkeln. Die Stadtwerke suchen nach der Ursache des Stromausfalls. SWR imago stock&people - imago stock&people

Stadtwerke: Stromausfälle sind eher selten

Gegen 21:15 Uhr sei die Stromversorgung weitgehend wiederhergestellt gewesen, so eine Sprecherin der Stadtwerke Kaiserslautern. Man bedauere den Vorfall und die Einschränkungen, die mit dem kurzen Stromausfall verbunden waren. Solche Ausfälle gebe es in Kaiserslautern vergleichsweise selten.

Das Stromnetz werde zum Beispiel regelmäßig überprüft. Dennoch könne es immer wieder unvorhersehbare Stromausfälle geben und das lasse sich aber leider nicht vermeiden. Entscheidend sei dabei, ein gut funktionierendes Sicherheitssystem, das bei den Stadtwerken in Kaiserslautern rund um die Uhr im Einsatz sei.