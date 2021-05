In mehreren Orten in den Kreisen Kaiserslautern und Südwestpfalz kam es am Dienstag Nachmittag zu Stromausfällen. Betroffen waren Teile von Stelzenberg, Trippstadt, Langensohl, Schopp, Queidersbach, Weselberg und Linden. Die Pfalzwerke teilten mit, dass bei Baggerarbeiten ein Kabel beschädigt wurde. Dadurch fiel in den Orten bis zu einer halben Stunde der Strom aus. Das Netzteam Pfälzer Bergland der Pfalzwerke konnte die Störungen mittlerweile beheben.