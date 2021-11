Stromausfall in Enkenbach-Alsenborn und Sembach behoben

In Enkenbach-Alsenborn und Sembach hat es am Mittwoch einen Stromausfall gegeben. Vor allem in Alsenborn waren einige Haushalte stundenlang ohne Strom.

Der Stromausfall in Sembach konnte nach Angaben der Pfalzwerke am frühen Mittwochmorgen bereits nach etwas mehr als einer halben Stunden behoben werden. Ein technischer Defekt sei für die Störung verantwortlich gewesen. In Enkenbach-Alsenborn blieben einige Haushalte hingegen mehrere Stunden bis in den Nachmittag hinein ohne Strom, betroffen war offenbar vor allem der Ortsteil Alsenborn. Inzwischen ist die Stromversorgung aber nach Angaben der Verbandsgemeinde auch dort wieder gewährleistet.

Feuerwehr war wegen Stromausfall in Enkenbach-Alsenborn im Einsatz

Am Vormittag hatte die Kreisverwaltung Kaiserslautern mitgeteilt, dass die Feuerwehr an mehreren Punkten in Enkenbach und Alsenborn als Ansprechpartner vor Ort war. Über Notfälle, die in Zusammenhang mit dem Stromausfall stehen, ist bislang nichts bekannt.