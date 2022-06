Großprojekt "Ausbau der Strobelallee" beginnt

In Pirmasens hat das Großprojekt „Ausbau der Strobelallee“ begonnen. Nach Angaben der Stadtverwaltung handelt es sich um eine der anspruchsvollsten Baumaßnahmen im Zuge des Pirmasenser Straßensanierungsprogramms. So soll die Strobelallee für rund 3,3 Millionen Euro eine neue Fahrbahn, neue Gehwege und LED-Leuchten bekommen. Außerdem wird die Straßenentwässerung erneuert. Das Projekt ist in vier Bauabschnitte unterteilt und soll voraussichtlich bis Sommer nächsten Jahres dauern. Die 195 Linden in der Strobelallee würden während der Arbeiten besonders geschützt, so die Stadt.