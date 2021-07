In der Stadt Kaiserslautern werden ab Sonntag die Corona-Maßnahmen wieder verschärft. Nach Angaben der Stadt liegt in Kaiserslautern am Freitag die Inzidenz am dritten Tag in Folge über 35.

Sendung am Fr. , 23.7.2021 10:00 Uhr, Am Vormittag, SWR4 Rheinland-Pfalz