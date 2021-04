Strengere Corona-Regeln in Kaiserslautern?

In der Stadt Kaiserslautern ist der Corona-Inzidenzwert gestiegen. Sollte der Wert heute - am dritten Tag in Folge - über 50 liegen, drohen der Stadt wieder strengere Corona-Regeln.

Erst vergangene Woche hatte sich die Stadt Kaiserslautern beim Land als Corona-Modell-Kommune beworben. Als Modellkommune dürfte die Stadt in den kommenden Monaten einige Corona-Regeln lockern. Zum Beispiel könnten Restaurants und Kinos wieder öffnen und sogar Konzerte stattfinden. Mehrstufiges Öffnungskonzept erarbeitet Die Stadt hat dafür gemeinsam mit dem Gesundheitsamt nach eigenen Angaben ein Konzept erarbeitet. So sollen in einem ersten Schritt die Fruchthalle und das Pfalztheater wieder für Besucher zugänglich sein. Beide Einrichtungen verfügten über "bestens ausgearbeitete Hygienekonzepte" und entsprechend geschultes Personal. Die Stadt betont: Sollte das Land die Zusage erteilen, könnte der Start innerhalb kürzester Zeit erfolgen. SWR Pläne drohen zu scheitern Was der Stadt aber nicht in die Karten spielt: Der 7-Tage-Inzidenzwert ist mittlerweile wieder angestiegen. Dieser könnte nach Angaben des Landesuntersuchungsamtes heute den dritten Tag hintereinander die Marke von 50 überschreiten. Dann dürfte die Stadt keine Corona-Regeln lockern. Im Gegenteil: Sie müsste strengere Maßnahmen veranlassen, zum Beispiel dass in Geschäften nur noch mit einem Termin eingekauft werden darf.