Ab Samstag strengere Corona-Regeln in der Südwestpfalz

per Mail teilen

In Pirmasens und im Kreis Südwestpfalz gelten ab Samstag strengere Corona-Regeln. Unter anderem gilt die sogenannte 3-G-Regel für Veranstaltungen in Innenräumen.

Beide Kommunen informieren darüber, dass der Inzidenzwert am vergangenen Donnerstag die kritische Schwelle von 35 an drei aufeinanderfolgenden Tagen überschritten hat. Damit sind ab Samstag bei Veranstaltungen in Pirmasens und im Kreis Südwestpfalz nur noch maximal 350 Personen erlaubt – im Freien sind noch 500 zugelassen.

Corona-Testpflicht in Innenräumen

Daher gelte sowohl in Pirmasens als auch im Kreis gemäß der aktuellen Corona-Landesverordnung ab Samstag die Testpflicht im Innenbereich. Das betreffe unter anderem Restaurantbesuche, Friseurtermine oder kulturelle Veranstaltungen. Auch bei mehrtägigen Aufenthalten in Hotels oder Pensionen müsse regelmäßig ein negativer Corona-Test vorgelegt werden. Wie die Verwaltungen mitteilen, müssen Schüler außerdem im Unterricht ab Montag dann wieder eine Maske tragen.

Neue Landesverordnung ist in Kraft getreten

Die 3-G-Regel für Veranstaltung in Innenräumen ist Teil der neuen Corona-Landesverordnung, die mittlerweile in Kraft getreten ist. Das bedeutet, dass ab einer Inzidenz von 35 nur geimpfte, genesene oder getestete Personen Einlass erhalten.