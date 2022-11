Streit unter Nachbarn eskaliert

per Mail teilen

Am Wochenende ist ein Streit unter Nachbarn in Ludwigshafen eskaliert. Worum es bei dem Streit ging, ist nach Polizeiangaben unklar. Zwei benachbarte Frauen wollten sich den Angaben nach zu einem klärenden Gespräch treffen. Als die Ehemänner dazukamen, sei die Lage eskaliert. Mit einem Holzstock und einer Metallstange schlugen die beiden Ehepaare aufeinander ein. Drei der vier Beteiligten mussten nach Angaben der Polizei in umliegenden Krankenhäusern medizinisch versorgt werden. Die Polizei hat Strafanzeigen gegen die beiden Ehepaare wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.