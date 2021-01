Im Streit um eine mögliche Reaktivierung der ehemaligen Realschule Baumholder, hat der Verbandsbürgermeister von Birkenfeld die Vorwürfe des Landrats zurückgewiesen. Dieser hatte gesagt, er habe erst vor wenigen Wochen erfahren, wie teuer ein Schulanbau in Birkenfeld sei.

5,4 Millionen Euro soll der Anbau in Birkenfeld voraussichtlich kosten. Eine Bürgerinitiative in Baumholder fordert deshalb die Reaktivierung der dortigen Realschule – mit der Begründung, dies sei günstiger und werte die Stadt auf. Der Verbandsbürgermeister von Birkenfeld, Bernhard Alscher, sieht in der gesamten Debatte nach eigenen Angaben Wahlkampf-Getöse. Er sagt, dem Kreis seien die Pläne für den Anbau seit Mai 2019 bekannt. Der Kreis habe als Schulträger sogar bereits Fördermittel beim Land beantragt – insgesamt 3,6 Millionen Euro. Andernfalls, sagt Alscher, wäre seine Verwaltung nicht mit 250.000 Euro in Vorleistung getreten, um Gutachter und Statiker mit der Planung zu beauftragen.