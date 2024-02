Der Streit um vermietete Parkplätze in einer Privatstraße in Zweibrücken geht in die nächste Runde. Zuletzt hatte die Stadt Parkplatz-Markierungen abgefräst. Das will der Besitzer der Privatstraße aber nicht einfach auf sich sitzen lassen.

Sendung am Mo. , 19.2.2024 14:00 Uhr, SWR4 am Nachmittag, SWR4