Streit um Mutter-Kind-Parkplatz in Kaiserslautern eskaliert

Weil ein 80-Jähriger auf einem sogenannten Mutter-Kind-Parkplatz geparkt hat, ist es auf einem Supermarktparkplatz in Kaiserslautern zu einer handfesten Auseinandersetzung gekommen.

Die Polizei musste deshalb am Donnerstag zu einem Einsatz in der Merkurstraße anrücken. Ein Mann hatte sich nach Zeugenangaben zuvor so sehr über die Rücksichtslosigkeit des 80-Jährigen aufgeregt, dass die verbale Auseinandersetzung darin endete, dass er den Senior umstieß.

Schlagstock bei Streit um Mutter-Kind-Parkplatz im Einsatz

Auf dem Boden hätten die Männer weiter miteinander gerangelt. Nach Angaben der Polizei hat der mutmaßliche Angreifer ausgesagt, sich gegen den 80-Jährigen gewehrt zu haben, weil dieser nach einem Schlagstock gegriffen habe. Diesen habe er dem Senior abgenommen.

Frau mit Schlagstock geschlagen?

Allerdings soll der 55-Jährige mit dem Schlagstock dann die Begleiterin des Seniors geschlagen haben, als diese ihm zur Hilfe kommen wollte.

Drei Verletzte nach Streit um Mutter-Kind-Parkplatz

Die Bilanz: Beide Männer und die Frau wurden bei der Auseinandersetzung leicht verletzt. Die 71-jährige Frau musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei hat den Schlagstock nach eigenen Angaben sichergestellt und gegen beide Männer ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung beziehungsweise gefährlichen Körperverletzung eingeleitet.