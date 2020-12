Die Auseinandersetzung zwischen dem Kreis Kusel und Ex-Landrat Hirschberger dauert weiter an. Es geht dabei um Schadenersatzforderungen des Kreises gegenüber Hirschberger in Höhe von rund 300.000 Euro. Der jetzige Kuseler Landrat Rubly sagte, beide Seiten würden sich in diesem Fall langsam annähern. Näher erläutern wollte er das nicht. Hischbergers Anwalt sagte, man sei weiter zu Verhandlungen mit dem Kreis bereit. Allerdings habe dieser bis jetzt nicht auf eine Stellungnahme aus dem Juni reagiert. Sollte es keine Einigung geben, muss möglicherweise ein Gericht entscheiden. Der ehemalige Kuseler Landrat Hirschberger soll während seiner Amtszeit unter anderem für mehrere Personalentscheidungen verantwortlich gewesen sein, die den Kreis laut einem Rechnungshofbericht mehr Geld als nötig gekostet hätten. Der Kreis fordert vom Ex-Landrat deshalb Schadensersatz in sechsstelliger Höhe. Hirschberger war 32 Jahre lang bis 2017 Landrat in Kusel.