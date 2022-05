per Mail teilen

Nach Auskunft der Gewerkschaft ver.di beginnt der Warnstreik um 6.00 Uhr und endet morgen früh. Die Beschäftigten werden an einer Demo und einer Kundgebung in Frankfurt teilnehmen. Die Gewerkschaft fordert unter anderem eine Erhöhung der Gehälter um sechs Prozent. Heute und morgen gibt es eine dritte Verhandlungsrunde mit der Telekom. Die Gewerkschaft will mit dem Warnstreik erreichen, dass die Telekom ein verbessertes Angebot vorlegt.