Streik an Kitas im Westen der Pfalz

In Kaiserslautern, Pirmasens und Zweibrücken bleiben am Dienstag einige Kindertagesstätten geschlossen. Grund: Ein Warnstreik der Erzieherinnen und Erzieher.

In Zweibrücken werden sich mindestens fünf Kitas am Streik beteiligen - die Spiel- und Lernstube Brückenstraße, die Kitas Regenbogen, Sonnenschein, Hand in Hand und Abenteuerland. Dort wurden Not-Gruppen eingerichtet. Es könnten aber noch mehr werden, denn die Kindertagesstätten sind nicht verpflichtet, den Kommunen zu melden, ob sie sich am Streik beteiligen. Die Eltern wurden aber sehr wohl vorab unterrichtet.

Mindestens zehn Kitas in Pirmasens betroffen

In Pirmasens geht die Stadtverwaltung davon aus, dass sechs Kitas komplett geschlossen bleiben. In vier weiteren Einrichtungen gibt es einen Not-Betrieb mit geänderten Öffnungszeiten. Auch hier wurden die Eltern vorab informiert. Wenn Eltern akut Hilfe benötigen, können sie sich an die Mitarbeiter der Stadtjugendpflege wenden. Aus Kaiserslautern liegen noch keine Zahlen darüber vor, wie viele Kitas geschlossen bleiben.

Der Gewerkschaft ver.di geht es nach eigenen Angaben in der Auseinandersetzung mit den Arbeitgebern gar nicht um eine Lohnerhöhung. Das geht auch gar nicht, denn der Tarifvertrag gilt noch bis Ende 2023.

Ziel: Beruf Erzieherin attraktiver machen

Die Gewerkschaft will den Beruf der Erzieherin attraktiver machen. Es gebe viele, die sich überlegten, den Beruf nieder zu legen, sagte ver.di-Sprecher Volker Euskirchen. Außerdem gebe es wenige Menschen, die sich für den Beruf der Erzieherin oder des Erziehers interessierten.

Damit das anders wird, fordert ver.di zum Beispiel, dass die Mitarbeitenden in den Gehaltsklassen höher gruppiert werden. Dass würde faktisch bedeuten, dass die mehr Geld bekommen. Außerdem sollen sie Zeit bekommen, um ihre pädagogische Arbeit vor- und nachzubereiten. Erzieherinnen und Erzieher müssten die Entwicklung der Kinder dokumentieren oder Elterngespräche führen. Grundschullehrerinnen und -lehrer bekämen dafür Zeit angerechnet - Kita-Mitarbeitende nicht.

Kundgebung von ver.di in Pirmasens

Für Dienstagvormittag hat die Gewerkschaft ver.di die Erzieherinnen und Erzieher zu einer Kundgebung auf dem Schlossplatz in Pirmasens aufgerufen. In Rheinland-Pfalz und dem Saarland sind rund 3.000 Mitarbeitende von Kitas zum Warnstreik aufgerufen.