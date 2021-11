per Mail teilen

An der Uniklinik in Homburg wird heute den zweiten Tag in Folge gestreikt. Hintergrund sind die Forderungen mehrerer Gewerkschaften nach mehr Geld für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Nach Angaben von Verdi ist die Lage angespannt. Zum einen gebe es eine hohe Streikbereitschaft, zum anderen sei man sich der Verantwortung bewusst, die Versorgung im Krankenhaus im Notbetrieb aufrecht zu erhalten. ver.di fordert für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst unter anderem fünf Prozent mehr Geld.