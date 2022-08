Polizei: Weniger Straftaten in Kaiserslautern

per Mail teilen

Die Diskussion um die Sicherheit in Kaiserslautern kocht hoch. Die Stadtratsfraktionen sprechen am Mittwoch darüber. Auch die Polizei ist dabei. Sie sagt: Kaiserslautern sei sicher.

Laut der Kriminalitätsstatistik des Bundeskriminalamts liegt Kaiserslautern bundesweit auf Platz 8. Noch vor Städten wie Düsseldorf, Köln oder Hamburg. Das sorgt für Unruhe. Simon Mai ist Streifenpolizist und Dienstgruppenleiter in der Polizeiinspektion Kaiserslautern. Er sagt, die Stadt sei sicherer geworden:

Kaiserslautrer Altstadt und Mall im Fokus der Polizei

Das Revier der Altstadtstreife erstreckt sich vom Stiftsplatz bis zum Mainzer Tor. Gemeinsam mit der amerikanischen Polizei und dem Ordnungsamt führen die Polizisten des Altstadtreviers, insbesondere am Wochenende Kontrollen durch. Die Altstadt mit ihren Kneipen, sowie die Mall seien Plätze, die unter anderem im Fokus stünden.

Aus seiner täglichen Erfahrung heraus, sei die Kriminalität in Kaiserslautern zurück gegangen, sagt Mai. Dass Kaiserslautern jedoch laut der jüngsten Kriminalitätsstatistik zu den Top 10 der kriminellsten Städte in Deutschland gehört, löst Sorge in der Bevölkerung aus. Ob die berechtigt ist?

„Ich sag mal objektiv kann ich es nicht ganz nachvollziehen, dass man sich hier irgendwo in Kaiserslautern gefährdet fühlen müsste. Subjektiv ist das aber natürlich so"

Darüber muss gesprochen werden. Dazu plant Bürgermeisterin Beate Kimmel (SPD) ein Gespräch mit den Stadtratsfraktionen.

Stadtratsfraktionen besprechen Sicherheit in Kaiserslautern mit Polizei

Am Mittwoch sollen sich die Stadtratsfraktionen zur Kriminalitätsstatistik des Bundeskriminalamts und der Sicherheitslage beraten. Jüngst war unter den Parteien eine Diskussion entbrannt, nachdem Bürgermeisteirn Kimmel die Kriminalitätsstatistik relativierte. Bei dem Gespräch sollen auch Führungskräfte des Polizeipräsdiums Westpfalz anwesend sein.