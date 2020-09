In Baumholder findet an diesem Wochenende ein Streetfood-Festival für Autofahrer statt. Wegen der Abstandsregeln haben sich die Veranstalter dazu entschieden, das Festival als Drive-in-Rundkurs auf dem Weihervorplatz zu gestalten. Besucher können am Samstag und Sonntag mit dem Auto an den Ständen vorfahren und Essen und Getränke abholen. Statt 17 Stände wie im vergangenen Jahr, sind dieses Mal nur sieben Stände vertreten.