Von heute Abend 22:30 Uhr bis Sonntag ist die Bahnstrecke zwischen Glan-Münchweiler und Landstuhl gesperrt. Das teilt der zuständige Zweckverband mit. Die Züge werden in diesem Abschnitt mit Bussen ersetzt. Weil in den Bussen weniger Platz sei, könnten am Wochenende keine Fahrräder mitgenommen werden. Außerdem fahren die Busse nach einem anderen Fahrplan und hätten daher andere Abfahrtszeiten als der Zugverkehr. Grund für die Sperrung ist der Austausch von Bahnschwellen auf der Strecke.