Die Gemeinde Stelzenberg im Kreis Kaiserslautern wehrt sich dagegen, dass die marode Hauptstraße in ihr Eigentum übergeht. In einem Schreiben fordert sie die Kreisverwaltung auf, die Straße in einem einwandfreien Zustand zu übergeben. Hintergrund des Streits zwischen der Gemeinde Stelzenberg und dem Kreis Kaiserslautern ist ein 40 Jahre alter Grundbucheintrag. Darin ist vermerkt, dass der Kreis Eigentümer der Hauptstraße ist. Der Kreis argumentiert, dass der Grundbuchseintrag falsch sei und möchte die Straße der Gemeinde im aktuellen – maroden - Zustand übertragen. Die Gemeinde möchte die Straße aber nur frisch saniert übernehmen.