Firmenlauf in Kaiserslautern: Diese Straßen sind gesperrt

"Gemeinsam aktiv" ist das Motto des Firmenlaufs in Kaiserslautern. Während mehr als 7.000 Menschen durch die Stadt laufen, kommt der Verkehr aufgrund zahlreicher Sperrungen vermutlich nur langsam voran.

Wer am Donnerstag in die Kaiserslauterer Innenstadt muss, sollte das Auto besser stehen lassen. Tausende Läuferinnen und Läufer rennen nämlich im Rahmen des diesjährigen Firmenlaufs durch die Stadt und das hat Auswirkungen auf den Verkehr.

Straßensperrungen in Kaiserslautern

Aufgrund des Laufevents werden in der Innenstadt laut Polizei ab 16 Uhr zahlreiche Straßen gesperrt. Hier ein Überblick:

Diese Straßen sind gesperrt Von den Sperrungen betroffen sind ab 16 Uhr: - Lutrinastraße

- Karl-Marx-Straße

- Bismarckstraße

- Schneiderstraße

- Teil der Eisenbahnstraße

- Spittelstraße

Ab 17:40 Uhr wird laut Polizei dann auch die gesamte Strecke gesperrt. Doch auch schon am Morgen könnte es zu Verkehrsbehinderungen in Kaiserslautern kommen. Bereits ab 10 Uhr werden in der Schneiderstraße und in der Karl-Marx-Straße Absperrgitter aufgebaut.

Fünf Kilometer durch die Stadt: Das ist der Streckenplan des Firmenlaufs in Kaiserslautern. B2run

Auch die Parkplatz-Suche könnte schwierig werden

In vielen Tiefgaragen und auf Parkplätzen kann am Donnerstag ebenfalls nicht oder nur eingeschränkt geparkt werden. Für das Parkhaus "Am Altenhof" wird die Zufahrt und Ausfahrt aber möglich sein. Dasselbe gilt für die Parkhäuser in der Lutrinastraße und am Stiftsplatz.

Firmenlauf hat auch Auswirkungen auf den ÖPNV

Die Straßensperrungen haben auch Auswirkungen auf den Busverkehr in Kaiserslautern. Wer also auf den Bus angewiesen ist, sollte sich frühzeitig informieren, welche Linien fahren und welche nicht.

Großes Interesse an Firmenlauf

Mehr als 7.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 326 Unternehmen werden beim diesjährigen Firmenlauf nach Angaben des Veranstalters erwartet. Damit gehen mehr Läuferinnen und Läufer an den Start als in der ähnlich großen Stadt Trier. Startschuss in Kaiserslautern ist ab 18 Uhr.