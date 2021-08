Statt Urlaub am Ballermann mit Sousaphon, Saxophon und Schlagzeug durch Deutschland. Für dieses Abenteuer haben sich drei junge Männer der Band “Sonom Brass” aus dem Raum Kaiserslautern entschieden.

Für zwei Wochen zieht die Band “Sonom Brass”, die aus den jungen Musikern Frederick Punstein (Sousaphon), Anselm Thomas (Saxophon) und Nicci Appiah (Drums) besteht, durch ganz Deutschland. Eine Woche liegt bereits hinter ihnen, in der sie in den Städten Saarbrücken, Mannheim, Frankfurt, Köln und Dortmund musiziert haben. Darauf folgt nun noch eine Woche in Berlin, bevor es dann mit Zwischenstopp in Frankfurt wieder nach Hause geht. Momentan ist die Gruppe zu dritt ohne ihren Trompeter unterwegs, denn der ist aufgrund seines Studiums verhindert.

Positive Resonanz für Musiker aus Kaiserslautern

Bandmitglied Frederick Punstein erklärt, dass “Sonom Brass” viel positive Rückmeldung der Zuhörer erhalte. “Wir bringen Leben und gute Laune in die Stadt”, meint der 17-Jährige. Nur ein kleiner Teil der Passanten sei abweisend und ließe sich nicht von der Musik begeistern. Haben es die Musiker aber geschafft, ihr Publikum zu überzeugen, so würden sich oftmals große Menschentrauben bilden, in denen mitgefiebert und mitgetanzt wird.

Gleichzeitig gibt es aber auch Regeln, an die sich die Straßenmusiker halten müssen. Bandmitglied Nicci Appiah hat sich bereits vor der Reise über die rechtlichen Grundlagen informiert. In jeder Stadt gelten andere Regeln, die recherchiert werden müssen. Gleichzeitig müssen Genehmigungen eingeholt und Formulare ausgefüllt werden.

Straßenmusik deckt Reisekosten der jungen Musiker

Finanziert wird die Tour vollkommen durch die Spendeneinnahmen der Zuhörer. Und das funktioniere bis jetzt sehr gut, meint Punstein. Zum einen seien Lebenshaltungskosten wie Hotel, Benzin und Essen abgedeckt, zum anderen bleibe zusätzlich für jeden der Musiker noch eine Gage übrig. Bereits 2020 war Punstein mit seiner Tuba als Wandermusiker unterwegs. Das Tourleben ist der Schüler aus Schneckenhausen also bereits gewohnt.

Am besten gefällt den jungen Männern auf ihrer Reise, in den direkten Kontakt mit Menschen zu kommen. “Das ist für uns das besondere an der Straßenmusik”, erklärt Punstein. An einem typischen Tourtag spielt die Band am Mittag an einem festen Standort in der jeweiligen Stadt, der bereits auf der vorherigen Autofahrt geplant wurde. Gegen Abend ist “Sonom Brass” dann mobil unterwegs und spielt als “Marching Band” im Außenbereich von Restaurants und Kneipen.

Mit Straßenmusik von Kaiserslautern bis ins Ausland?

Beeindruckt von den bisherigen Erlebnissen ihrer Reise wollen die jungen Männer auch in den kommenden Jahren mit ihrer Straßenmusik in verschiedenen Städten begeistern. Dann kann sich die Band vorstellen, auch außerhalb von Deutschland unterwegs zu sein. Abgestimmt werden muss das allerdings mit dem Zeitplan der vier jungen Männer. Denn durch Schule und Studium bleiben nur wenige Zeitfenster offen, in denen gemeinsam verreist werden kann.