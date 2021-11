Eis, Schnee und Glätte - gibt es dieses Jahr mal wieder einen harten Winter? Die Autobahn- und Straßenmeistereien in der Westpfalz sind auf jeden Fall vorbereitet.

Allein in den Hallen der Autobahnmeisterei Landstuhl lagern zurzeit mehrere Tausend Tonnen Streusalz. "Das hört sich viel an, wird aber gebraucht", sagt der Leiter der Autobahnmeisterei, Horst Simonis. "Wir sind für knapp 100 Kilometer Autobahnstrecke zuständig und wenn nötig mit zehn Streufahrzeugen und 30 Mitarbeitern im Einsatz."

Streusalzlager in der Westpfalz gut gefüllt

Auch in Kaiserslautern, Hochspeyer und Rockenhausen sind die Hallen der Winterdienste schon gut gefüllt. "In Kaiserslautern und Hochspeyer sind die Lager etwa zu Zweidrittel voll", heißt es von Oliver Uebel, dem Leiter der Straßenmeisterei Kaiserslautern. "In Kaiserslautern können wir 550 und in Hochspeyer bis zu 1000 Tonnen lagern. Sollte es dann mal knapp werden, bestellen wir Streusalz nach, das dann auch schnell da ist."

Winterdienste setzen effektiveres Feuchtsalz ein

Schon seit mehreren Jahren verwenden die Winterdienste in der Westpfalz außerdem sogenannte Sole. "Das ist eine Natriumchloridlauge, die dem Salz während der Streufahrten hinzugegeben wird", sagt Oliver Uebel von der Straßenmeisterei Kaiserslautern. "Das Streusalz wird beim Ausbringen mit der Sole besprüht. Dadurch haftet das Salz besser auf der Straße und es wirkt schneller und besser."

Mitarbeiter der Straßenmeistereien erneut für Winterdienst geschult

Auch die Mitarbeiter der Autobahn- und Straßenmeistereien seien auf ihren kommenden Winterdienst gut vorbereitet. Die Mitarbeiter der Straßenmeistereien Kaiserslautern und Rockenhausen sind dafür nochmal neu eingewiesen und geschult worden.