Samstag, 2. März

++ Fackelwanderung um den Humbergturm Kaiserslautern ++

06:41 Uhr ++

Wer Lust auf eine Wanderung hat, kann heute bei einer Fackelwanderung zum Humbergtum in Kaiserslautern mitlaufen. Dazu laden der Humbergturm-Verein und die Forstabteilung der Stadt ein. Los geht es um 18:00 Uhr am Parkplatz Bremerhof. Dort können auch die Fackeln für die Wanderung gekauft werden. Die Wanderer laufen dann durch den Wald zum Turm. Am Ziel wird es dann heiß: Dafür sorgen mehrere Schwedenfeuer, ein Lagerfeuer und eine Feuershow. Außerdem spielen die Rosenthaler Jagdhornbläser aus dem Donnersbergkreis. Im vergangenen Jahr sind etwa 500 Leute mitgewandert. Auch dieses Jahr rechnen die Veranstalter bei gutem Wetter mit ähnlich vielen Besuchern.

Freitag, 1. März

++ Durchsuchungen in Kaiserslautern und Rockenhausen ++

16:45 Uhr

Die Bundespolizei hat auf der Suche nach einer mutmaßlichen Bande von Reifendieben mehrere Häuser und Wohnungen durchsucht und Beweismittel sichergestellt - auch in Kaiserslautern und Rockenhausen. Ermittelt werde gegen sieben Verdächtige. Sie sollen vergangenen Januar hochwertige Reifen von Neuwagen gestohlen haben. Die Autos waren über Nacht auf einem Güterzugwagen am Nürnberger Rangierbahnhof abgestellt. Beim Abmontieren der Reifen sollen die Verdächtigen die Fahrzeuge auch beschädigt haben. Die Ermittler schätzten den Gesamtschaden auf mehr als 62.000 Euro.

++ Unfallstatistik des Polizeipräsidiums Westpfalz ++

16:45 Uhr

Mehr Unfälle, weniger Verletzte - das sind die wichtigsten Aussagen der Unfallstatistik der Polizei für das Jahr 2023. Alle Zahlen für die Westpfalz bekommen Sie hier.

++ Toter Mann in Kaiserslautern - keine Gewalt ++

15:40 Uhr

Am Mittwoch war ein schwerverletzter Mann in Kaiserslautern auf der Straße gefunden worden. Die Staatsanwaltschaft hat keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen.

++ Geschichte der Straßenbahnen in der Westpfalz ++

15:40 Uhr

Ja - in Pirmasens und Kaiserslautern fuhren auch mal Straßenbahnen. In Pirmasens kann man sich jetzt bei einer Stadtführung auf die Spuren der Bahnen begeben. Mehr dazu lesen Sie hier.

++ Ab Montag keine Züge auf der Alsenztalbahn ++

12:20 Uhr

Pendler in der Westpfalz müssen sich auf Behinderungen auf der Alsenztalbahn im Donnersbergkreis einstellen. Ab Montag sperrt die Deutsche Bahn die Strecke.

++ Kfz-Werkstatt der Polizei in Enkenbach-Alsenborn kann weiterarbeiten ++

12:14 Uhr

Nachdem die Polizei Mitarbeiter der eigenen Kfz-Werkstatt in Enkenbach- Alsenborn wegen des Verdachts des Betrugs freigestellt hat, kann der Werkstattbetrieb trotzdem weiterlaufen. Damit das klappt, setzt die Polizei nach eigenen Angaben Mechaniker aus anderen Werkstätten ein. Die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern ermittelt gegen die freigestellten Mechaniker. Sie stehen in Verdacht, regelmäßig - auch während der Arbeitszeit - Privatfahrzeuge repariert und dafür Geld bekommen zu haben.

++ Zweimal in dieselbe Wohnung eingebrochen - Bewährungsstrafe ++

10:50 Uhr

Das Landgericht Kaiserslautern hat zwei Männer zu jeweils zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt, nachdem sie zweimal in dieselbe Wohnung eingebrochen hatten. Weil sie bei ihrem ersten Einbruch nicht genug Geld erbeutet hatten, waren sie noch ein zweites Mal in die Wohnung eingedrungen. Allerdings hatten sie beide Male nicht viel Geld gestohlen. Der Mieter der Wohnung wurde leicht verletzt - er hatte die Täter beim zweiten Einbruch erkannt und danach die Polizei gerufen.

++ Schüler und Lehrer in Landstuhl bedroht ++

10:24 Uhr

In Landstuhl hat ein Jugendlicher eine Lehrerin und zwei Schüler mit einem Messer bedroht. Verletzt wurde niemand. Alle Hintergründe zu dem Fall lesen Sie hier.

++ Busse in der Westpfalz fallen weiter aus ++

7:41 Uhr

Wer sonst mit dem Bus fährt, muss sich auch heute eine Alternative suchen. Denn viele Busfahrerinnen und Busfahrer streiken nochmal. Dazu hat die Gewerkschaft ver.di aufgerufen. Dadurch können in der Region viele Linien- und Schülerbusse ausfallen. Zum Beispiel rund um Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken und Kusel. Hintergrund des Streiks sind Tarifverhandlungen. In denen fordert die Gewerkschaft ver.di für die Busfahrerinnen und Busfahrer 500 Euro mehr Gehalt und einmalig 3.000 Euro.

++ Amtsgericht Landstuhl verurteilt Geldboten ++

6:53 Uhr

Das Amtsgericht Landstuhl hat einen Mann verurteilt, der bei einem versuchten Betrug Geldbote war. Dabei sollte er nach Angaben des Gerichts 25.000 Euro bei einer Seniorin abholen, die zuvor von einem falschen Polizisten angerufen wurde. Dieser wollte der Dame weismachen, dass die Polizei das Geld zur Sicherheit aufbewahren will. Das kam ihr komisch vor, weshalb sie die richtige Polizei verständigte. Diese nahm den Geldboten fest, als er bei der Seniorin vorbeikam. Das Amtsgericht verurteilte ihn jetzt zu zwei Jahren Gefängnis - auf Bewährung. Außerdem muss er 10.000 Euro Strafe an gemeinnützige Organisationen zahlen.

Donnerstag, 29. Februar

++ FCK bekommt Frauenfußballmannschaft ++

16:50 Uhr

Der 1. FC Kaiserslautern hat ab der kommenden Saison eine Frauenmannschaft. Wie der Verein mitteilte, wird sie in der Bezirksliga Westpfalz an den Start gehen. Das ist in Rheinland-Pfalz die niedrigste Spielklasse im Frauenfußball. Im vergangenen Jahr hatte der FCK zwei Mädchen-Mannschaften gegründet. Das sei sehr gut angekommen, deshalb freue man sich, nun den nächsten Schritt zu gehen, sagte Vorstand Wolfgang Erfurt. Die Deutsche Fußballliga (DFL) hatte von Profiklubs gefordert, den Frauen- und Mädchenfußball zu fördern.

++ Ermittlungen bei der Polizei in Enkenbach-Alsenborn ++

16:50 Uhr

Mitarbeitende einer Werkstatt der Polizei in Enkenbach-Alsenborn im Kreis Kaiserslautern sollen dort Privatautos repariert haben - gegen Bezahlung. Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft. Alle Hintergründe lesen Sie hier.

++ Baumaschinen im Kreis Kusel gestohlen ++

15:30 Uhr

In der Nacht zum Sonntag hatte die Autobahnpolizei auf der A62 bei Rehweiler im Kreis Kusel 23 Baumaschinen und Elektrowerkzeuge in einem Wagen gefunden, der gerade eine Panne hatte. Der Verdacht, dass die Baumaschinen gestohlen wurden, hat sich jetzt bestätigt. Sie wurden offenbar aus zwei Containern auf dem Parkplatz Potzberg an der A62 geklaut. Die geklauten Gegenstände haben zusammen einen Wert von 25.000 Euro. Die beiden Männer wurden festgenommen, gegen sie wird jetzt ermittelt.

++ Arbeitslosigkeit in der Westpfalz gesunken ++

15:30 Uhr

Im Februar waren in der Westpfalz etwas weniger Menschen arbeitslos gemeldet als vergangenen Monat. 17.833 Menschen hatten diesen Monat in der Westpfalz keinen Job. Im Januar waren es 74 mehr. Im Vergleich zum Februar vergangenen Jahres sind aber deutlich mehr Menschen arbeitslos gemeldet - nämlich 1.110. Der Chef der Arbeitsagentur Kaiserslautern-Pirmasens sagte, dass der Arbeitsmarkt nach einer "gefühlten Winterpause" so langsam wieder Fahrt aufnehme.

++ Große Schäden an den Gebäuden der RPTU Kaiserslautern ++

14:30 Uhr

Der Landesrechnungshof hatte vergangene Woche die Landesregierung gerügt, dass sie die Gebäude der RPTU in Kaiserslautern verkommen lasse. Im Film berichten Studierende und Uni-Leitung über unhaltbare Zustände.

++ Kreis Kusel tritt Entschuldungsfonds bei ++

13:00 Uhr

Das Land wird dem Kreis Kusel mehr als 142 Millionen Euro Schulden abnehmen. Der Kreis hat jetzt zugestimmt, bei dem Entschuldungsprogramm des Landes mitzumachen. Außerdem fordert er eine sogenannte Härtefallregelung für strukturschwache Regionen. Damit könnte der finanzschwache Kreis künftig mehr Geld vom Land bekommen. In dieser Woche hatten auch andere Kommunen in der Westpfalz beschlossen, dem Entschuldungsfonds beizutreten.

++ Digital-Botschafter gesucht ++

12:40 Uhr

In den Kreisen Kusel und Kaiserslautern werden sogenannte Digital- Botschafter gesucht. Bei dem Projekt helfen Ehrenamtliche älteren Menschen beim Umgang mit Computern oder Handys. Dafür werden Treffen und offene Sprechstunden angeboten. Die Ehrenamtler gehen aber auch in Pflegeeinrichtungen. Die Ausbildung zum Digital-Botschafter erfolgt online an jeweils vier Terminen. Los geht es am 11.März, die Schulungen sind kostenlos.

++ Schwer verletzter Mann in Kaiserslautern verstorben ++

10:46 Uhr

Am Mittwochabend ist in Kaiserslautern ein schwer verletzter Mann gefunden worden. Er starb wenig später im Krankenhaus.

++ Wasserkosten in VG Kusel-Altenglan steigen ++

9:05 Uhr

Seit Januar müssen viele Menschen in der Verbandsgemeinde für Wasser tiefer in die Tasche greifen. Das liegt daran, dass es in der Region mittlerweile ein einheitliches Entgeltsystem der im Jahr 2018 fusionierten Verbandsgemeinden Kusel und Altenglan gibt. Rund 14 Euro pro Quadratmeter sind jetzt überall fällig. Bisher waren es in der ehemaligen Verbandsgemeinde Kusel aber nur etwa 4 Euro. Ein Anwohner aus Rammelsbach hat beipielsweise gesagt, dass er deshalb künftig nicht 500 sondern 950 Euro im Jahr für Wasser zahlen müsse. Nach Angaben des Werkleiters verstehe man die Nöte der Menschen, jedoch sei die Erhöhung notwendig. In der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan habe man von 2017 bis einschließlich 2023 allein beim Abwasser Verluste in Höhe von rund 2,3 Millionen Euro eingefahren.

++ Busstreiks im Westen der Pfalz ++

7:09 Uhr

Auch in der Westpfalz bleiben heute und morgen viele Busse stehen. Die Gewerkschaft ver.di hat die Mitarbeiter im privaten und kommunalen Busgewerbe zu Streiks aufgerufen. Wer auf den Bus angewiesen ist, muss sich also Alternativen suchen. Am Streik von ver.di beteiligt sich beispielsweise die DB Regio Mitte: Deren Busse sind normalerweise in den Kreisen Kaiserslautern, Kusel und in der Stadt Kaiserslautern unterwegs. Auch die Busse der Stadtwerke Kaiserlautern und Pirmasens sollen heute und morgen stehen bleiben. Genau wie die Busse der Stadtbus Zweibrücken GmbH. Neben dem Linienverkehr sollen überall auch Schulbusse bestreikt werden. Die Gewerkschaft ver.di fordert in den Tarifverhandlungen für die Busfahrerinnen und Busfahrer 500 Euro mehr Gehalt und einmalig 3.000 Euro.

++ Tischlerausbildung in Kaiserslautern auf der Kippe ++

6:10 Uhr

Rund 60 Schüler machen an der Berufsfachschule an der Meisterschule eine Ausbildung zum Tischler. Die Landesregierung will diese aber offenbar einstellen, zugunsten einer Ausbildung in Betrieben. Die Azubis halten dagegen.

Mittwoch, 28. Februar

++ Kurzarbeit bei Kubota in Zweibrücken ++

17:30 Uhr

Der Baumaschinenhersteller Kubota in Zweibrücken schickt seine gut 800 Mitarbeiter in Kurzarbeit. Das hat das Unternehmen heute bei einer Betriebsversammlung angekündigt. Nach Angaben der Gewerkschaft IG Metall sind damit aber betriebsbedingte Kündigungen ausgeschlossen - bis Ende März kommenden Jahres. Zuletzt stand im Raum, dass 110 von gut 800 Stellen abgebaut werden sollen. Die Kurzarbeits-Regelung gebe der Belegschaft Sicherheit, sagte ein Gewerkschaftssprecher. Die Krise in der Baubrauche wirke sich stark auf die Verkaufszahlen bei Kubota aus. Kritik gab es aber am Umgang des Unternehmens mit mehreren Klagen gegen Kündigungen. Hier steht der Vorwurf im Raum, die gekündigten Mitarbeiter seien vom Unternehmen öffentlich an den Pranger gestellt und gebrandmarkt worden.

++ Exotische Tiere in Kaiserslautern gerettet ++

17:30 Uhr

Eigentlich wollten die Polizisten in Kaiserslautern nur den Fahrer eines Transporters überprüfen - und fanden dann auf der Ladefläche exotische Tiere. Was mit denen geschehen ist, lesen Sie hier.

++ Morgen Busstreiks im Westen der Pfalz ++

15:00 Uhr

In der Westpfalz müssen Pendler ab morgen starke Nerven haben. Die Gewerkschaft ver.di hat die Mitarbeiter im privaten und kommunalen Busgewerbe zu Streiks aufgerufen. Der Streik beginnt morgen um 3 Uhr in der Früh und endet am Freitagabend. Wer alles streikt, können Sie hier nachlesen.

++ Neonazi-Aufkleber auf Vereinsschild in Sembach ++

15:00 Uhr

Ein Vereinsschild des multikulturellen Fußballvereins FC Shqiponia wurde in Sembach zerstört und mit Aufklebern verunstaltet, die rechtsradikales Gedankengut wiederspiegeln. Wie der Verein reagiert, können Sie hier lesen.

++ Deutsche und Amerikaner helfen sich ++

9:40 Uhr

Die Stadt Kaiserslautern und die in der Westpfalz stationierten amerikanischen Streitkräfte haben schriftlich festgehalten, dass sie sich in Notsituationen gegenseitig helfen. Bislang war diese Zusammenarbeit nur mündlich geregelt. In der Vereinbarung steht zum Beispiel, dass die Amerikaner bei Bränden oder Überschwemmungen unterstützen. Neben der Stadt Kaiserslautern haben auch der Donnersbergkreis und der Kreis Kusel die Vereinbarung unterschrieben.

++ Bauarbeiten auf A63 bei Sembach ++

8:40 Uhr

Autofahrer können auf der A63 in Richtung Mainz ab heute Abend nur eine Fahrspur nutzen. Dort wird ein neuer Asphalt aufgebracht, der beim Befahren deutlich leiser sein soll. Die Arbeiten beginnen später um 19 Uhr, sie gehen bis morgen früh um 5 Uhr.

++ Sportwagen in Mackenbach mit Keyless-Go gestohlen ++

8:40 Uhr

In Mackenbach bei Kaiserslautern haben Unbekannte mit einem technischen Trick einen Sportwagen gestohlen. Die Polizei geht davon aus, dass der oder die die Täter das Keyless-Go-System des Autos geknackt haben. Beim Keyless-Go öffnet sich der Wagen, sobald sich der Schlüssel in der Nähe befindet. Diebe finden laut Polizei immer wieder Wege, das System auszutricksen. Sie verlängern durch spezielle Technik die Funkwellen der Schlüssel, um so das Auto zu öffnen und zu starten. Die Polizei rät Besitzern von solchen Wagen, die Autoschlüssel nicht in der Nähe der Haustür aufzubewahren.

++ Gienanth entlässt 100 Mitarbeiter ++

7:50 Uhr

Die Eisengießerei Gienanth aus Eisenberg entlässt 100 Leute. Anfang Februar war das Insolvenzverfahren in Eigenverantwortung eröffnet worden.

++ Kinderansprecher in Kaiserslautern: falscher Alarm ++

7:40 Uhr

Im Fall des vermeintlichen Kinderansprechers hat sich herausgestellt, dass der Mann keine bösen Absichten hatte. Der Junge hatte lediglich seinen Nachbarn nicht erkannt:

++ Frau schwer verletzt, Mann muss ins Gefängnis ++

6:33 Uhr

Ein Mann aus dem Kreis Südwestpfalz muss für zweieinhalb Jahre ins Gefängnis. Das Amtsgericht Pirmasens sah es als erwiesen an, dass er nach einer Silvesterparty im vergangenen Jahr einer Frau aufgelauert und sie dann eine Treppe hinuntergestoßen hatte. Bei dem Sturz erlitt sie ein Schädel-Hirntrauma. Eigentlich hätte sich der Mann der Frau wegen einer richterlichen Anordnung gar nicht nähern dürfen.

Dienstag, 27. Februar

++ Gienanth in Eisenberg entlässt 100 Mitarbeiter ++

17:20 Uhr

Die Eisengießerei Gienanth in Eisenberg baut bis Ende Mai 100 Stellen ab. Betriebsrat und Geschäftsführung haben sich nach eigenen Angaben auf einen Sozialplan geeinigt. So erhalten die Betroffenen Abfindungen. Die Geschäftsführung geht davon aus, dass sie durch diese Entscheidung die verbleibenden 500 Arbeitsplätze am Standort Eisenberg erhalten kann. Gienanth befindet sich zurzeit in einem Insolvenzverfahren. Das Unternehmen war in finanzielle Schieflage geraten, weil es weniger Aufträge gab und die Kosten für Energie sehr stark angestiegen waren.

++ Wieder Kinderansprecher - diesmal in Kaiserslautern ++

16:40 Uhr

Im Kaiserslauterer Stadtteil Hohenecken hat ein fremder Mann einen 12-Jährigen angesprochen - er wolle ihn zur Schule fahren. Der Junge lehnte das Angebot an. Mehr zu dem Fall hier ...

++ Schüsse in Zweibrücken? ++

16:15 Uhr

In Zweibrücken soll ein junger Mann am Exerzierplatz gestern Nachmittag zweimal mit einer Pistole geschossen haben. Ein Zeuge hat laut Polizei vier junge, dunkelgekleidete Männer beobachtet, von denen einer mutmaßlich mit einer Schreckschusspistole hantierte. Nach den Schüssen seien die Unbekannten Richtung Busbahnhof gelaufen. Eine Streife konnte dort drei der vier Verdächtige kontrollieren, eine Waffe wurde bei ihnen jedoch nicht gefunden. Jetzt sucht die Polizei weitere Zeugen.

++ Windeln auf Landstraße im Kreis Südwestpfalz entsorgt ++

13:35 Uhr

Wer entsorgt immer wieder Windeln auf der Landstraße bei Walshausen? Diese Frage beschäftigt gerade die Kreisverwaltung Südwestpfalz. Offenbar werfen unbekannte Verkehrsteilnehmer schon seit längerem während der Fahrt Windeln auf die L477 im Bereich der Autobahnauffahrt zur A8. Die Kreisverwaltung mache es "fassungslos", welche Anstrengungen Menschen unternehmen, um wenige Euro auf Kosten der Allgemeinheit, Natur und Umwelt zu sparen. Die Kreisverwaltung Südwestpfalz nimmt jetzt Hinweise entegegen.

++ Stadtbücherei Pirmasens zieht um - und verändert sich ++

12:45 Uhr

Die Stadtbücherei in Pirmasens zieht in die Innenstadt. Und sie wird moderner. Was alles geplant ist, lesen Sie hier.

++ Stadt Kaiserslautern informiert über Hochwasserschutz ++

11:25 Uhr

Bürger der Kaiserslauterer Stadtteile Morlautern und Erlenbach erfahren am Dienstagabend, wie sie und ihre Kommune sich gegen Hochwasser und Starkregen schützen können. Die Stadt Kaiserslautern stellt im Sportheim in Morlautern erste Ergebnisse vor, die in ein Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept einfließen sollen. In den vergangenen zwei Jahren hatte die Stadt mehrere Bürgerworkshops organisiert, in denen die Teilnehmer ihre Ideen zum Hochwasserschutz eingebracht haben.

++ Kommunen können von Windkraft profitieren ++

11:00 Uhr

Viele Gemeinden in der Westpfalz können Projekte nur umsetzen, wenn sie diese mit Windkraft finanzieren Das zeigt eine SWR-Recherche. Gemeinden werden zum Beispiel an Gewinnen von Windrad-Betreibern beteiligt. Die Details gibt es hier:

++ A8 bei Contwig derzeit gesperrt ++

7:38 Uhr

Auf der A8 Pirmasens Richtung Neunkirchen in Höhe Contwig hat es einen Auffahrunfall gegeben. Wegen den Bergungsarbeiten sind beide Fahrstreifen auf der A8 nach Angaben der Polizei noch etwa eine Stunde gesperrt. Derzeit staut sich der Verkehr zwei Kilometer zurück.

++ Polizei erwischt im Kreis Kusel offenbar Baumaschinendiebe ++

7:08 Uhr

Die Autobahnpolizei hat im Kreis Kusel womöglich Diebe von mehreren Baumaschinen erwischt. Auf der A62 bei Rehweiler kontrollierten die Beamten nach eigenen Angaben das Auto von zwei Männern, das eine Panne hatte. Dabei fanden die Polizisten 23 Baumaschinen, zu deren Herkunft die beiden nichts sagen konnten. Die Autobahnpolizei geht davon aus, dass die Männer die Maschinen von einer oder mehreren Baustellen gestohlen haben. Sie ermittelt.

++ Quo vadis Meisterschule Kaiserslautern? ++

6:17 Uhr

An der Meisterschule in Kaiserslautern steht die Ausbildung der Tischler nach SWR-Informationen auf der Kippe. Unter anderem der Landesausschuss für Berufsbildung in Mainz geht heute der Frage nach, welche Ausbildungen künftig noch angeboten werden sollen. Außerdem beraten die Mitglieder, wie die schulische Berufsausbildung und die Duale Ausbildung stärker verzahnt werden können. Rund 350 Schülerinnen und Schüler besuchen aktuell die Berufsschule der Meisterschule in Kaiserslautern. Neun Ausbildungsberufe kann man dort lernen.

Montag, 26. Februar

++ Heuballenbrand in Contwig - Brandstiftung? ++

17:00 Uhr

Nach dem Brand von 90 Heuballen auf einem Feld gestern Abend bei Contwig kann die Polizei nicht ausschließen, dass ein Brandstifter am Werk war. Bereits im September vergangenen Jahres brannten an der gleichen Stelle 100 Heuballen ab. Die Kriminalpolizei hat deshalb jetzt die Ermittlungen aufgenommen. Die Feuerwehr war gestern Abend mit 50 Leuten im Einsatz und konnte den Brand nach eigenen Angaben schnell unter Kontrolle bringen.

++ Pirmasens: Knapp 300 Millionen Euro Schulden sind weg ++

16:45 Uhr

Die Stadt Pirmasens sagt Ja zum Entschuldungsfonds des Landes - aber spart auch nicht mit Kritik. Worum es genau geht, lesen Sie hier.

++ Nach Brand in Pirmasens - Tatverdächtiger festgenommen ++

16:20 Uhr

Nach dem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Pirmasenms mit zehn Verletzten ist ein 51-Jähriger in Untersuchungshaft. Er steht in Verdacht das Feuer gelegt zu haben. Mehr dazu hier.

++ Durchsuchungen nach Waffen in Rodenbach ++

15:00 Uhr

In Rodenbach im Kreis Kaiserslautern ist am Wochenende eine Wohnung durchsucht worden. Grund: Ein Jugendlicher hatte Fotos von Waffen ins Internet gestellt. Die ganze Geschichte gibt es hier.

++ Umkleidekabine in Postfiliale in Kirchheimbolanden ++

12:00 Uhr

Anziehsachen im Internet bestellen und dann direkt in der Postfiliale anprobieren? Was in Frankreich schon länger geht, gibt es jetzt auch in Kirchheimbolanden.

++ Besucherrekord bei Ausstellung in der Pfalzgalerie ++

11:40 Uhr

Die Pfalzgalerie in Kaiserslautern hat einen Besucherrekord aufgestellt. 10.000 Menschen - und damit so viele Besucher wie nie zuvor - kamen zur Ausstellung des Künstlers Rudolf Levy. Das hat das Bezirksverband Pfalz mitgeteilt, der für die Pfalzgalerie zuständig ist. Die Ausstellung hatte Malereien und Briefe des jüdischen Künstlers Levy gezeigt, der in der NS-Zeit verfolgt und letztlich nach Auschwitz deportiert wurde. Die Ausstellung ist am Sonntag Ende gegangen.

++ Ministerium reagiert auf Kritik des Landesrechnungshofs an mangelndem Brandschutz an der RPTU ++

9:55 Uhr

Vor wenigen Tagen hat der Landesrechnungshof marode Gebäude und einen mangelnden Brandschutz auf dem Universitäts-Campus in Kaiserslautern kritisiert. Jetzt hat das Wissenschaftsministerium auf die Kritik reagiert. Dabei verweist das Wissenschaftsministerium auf mehrere große Baumaßnahmen, die aktuell auf dem Kaiserslauterer Campus laufen, oder schon abgeschlossen sind. Etwa zwei neue Forschungsgebäude mit Ausstattung auf "Spitzenniveau". Oder dem neuen Uni-Standort auf dem ehemaligen Gelände der Kammgarn. Das Ministerium will den vom Landesrechnungshof angeprangerten Sanierungsstau aber auch nicht wegdiskutieren. Die meisten Gebäude auf dem Campus wurden seit etwa 30 Jahren nicht mehr modernisiert. Mit Instandhaltungsmaßnahmen seien die Mängel aus Sicht des Landes nicht in den Griff zu bekommen. Deshalb seien weitere Neubauten und größere Sanierungen nötig. Dazu gebe es zwar Überlegungen, aber noch keine konkreten Pläne.

++ Bauarbeiten auf A62 bei Landstuhl ++

8:30 Uhr

Wer mit dem Auto von Landstuhl aus in Richtung Trier fahren will, sollte ab heute etwas mehr Zeit einplanen. Zwischen dem Kreuz Landstuhl-West und Glan-Münchweiler rollt der Verkehr auf der A62 zeitweise nur noch auf einer Spur. Die Autobahn GmbH untersucht auf der Strecke, wie der Boden beschaffen ist. Die Untersuchung dauert bis Freitag. Bis dahin sollen die Fahrspuren immer zwischen 9 und 15 Uhr gesperrt werden.

++ FK Pirmasens gewinnt Heimspiel gegen Bitburg und noch mehr Sport aus der Region ++

7:50 Uhr

Der FK Pirmasens hat in der Oberliga mit 4:0 gegen Bitburg gewonnen. In der Eishockey Regionalliga Süd-West hatten die Zweibrücken Hornets am Wochenende gleich zwei Spiele in den Playoffs. Zweimal ging es gegen die Maddogs Mannheim. Das erste Spiel gewannen sie mit 7:3, das zweite verloren sie mit 2:3. Wer das dritte Aufeinandertreffen der beiden gewinnt, ist eine Runde weiter. Beim Basketball haben in der Regionalliga die Damen des FCK mit 44 zu 72 gegen Dreieichenhain verloren. Die Männer des FCK verloren in der Oberliga mit 71 zu 79 gegen Koblenz. Erfolgreicher waren die Handballer des TuS Dansenberg. Die gewannen ihr Spiel in der 3. Liga gegen die Bergisch Panther mit 40 zu 32.

++ Pirmasens: Nur wenige Geflüchtete haben einen Job gefunden ++

7:35 Uhr

Zwei Jahre nach ihrer Flucht aus der Ukraine haben nur wenige Geflüchtete in Pirmasens einen Job gefunden. Das zeigen Zahlen des Jobcenters in Pirmasens. Verena Lörsch mit den Einzelheiten. Verglichen mit der Zeit vor dem Krieg, sind heute 66 Ukrainer mehr auf dem Arbeitsmarkt, so das Jobcenter Pirmasens. Dem gegenüber stehen aktuell gut 400 erwerbsfähige Ukrainer, die Geld vom Jobcenter erhalten. Damit sich das ändert, versucht das Jobcenter Geflüchtete nach ihrem Deutsch- und Integrationskurs an die Hand zu nehmen und für sie einen Job zu finden. Doch die Qualifikation der Ukrainer sei sehr unterschiedlich: Manche seien hochqualifiziert, andere hätten auch in der Ukraine noch nicht gearbeitet. Und für die ist der Weg zum Job in Deutschland also noch lang.



Manche haben es aber doch geschafft. Hier ist eine Geschichte aus Höheischweiler:

++ In Contwig haben Heuballen gebrannt ++

6:25 Uhr

90 Heuballen haben am Sonntagabend auf einem Feld bei Contwig in der Südwestpfalz gebrannt. Die Feuerwehr war mit 50 Leuten im Einsatz und konnte den Brand nach eigenen Angaben schnell unter Kontrolle bringen - und zum Großteil löschen. Bis heute Morgen hält sie aber noch Brandwache, falls sich das Feuer wieder entfacht. Wie es gestern Abend ausgebrochen ist, weiß die Polizei noch nicht. Ein Sprecher sagte, dass sich Heuballen auch bei der aktuellen Witterung selbst entzünden könnten - zum Beispiel, wenn es falsch gelagert wird. Die Feuerwehr hat dafür aber keine Hinweise. Allerdings: Schon im September hatten an gleicher Stelle 100 Heuballen gebrannt - deshalb ermittelt die Polizei jetzt auch wegen Brandstiftung.

