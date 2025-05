Mit einem Spezialfahrzeug hat die Stadt Kaiserslautern den Zustand der Straßen erhoben. Das Ergebnis: Viele Straßen sind marode. Jetzt werden die ersten saniert.

"Wir fangen mit der Sanierung dort an, wo die Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben ist", sagt Christoph Schenk. Er leitet die Abteilung Verkehrswegebau im Kaiserslauterer Rathaus. Bevor es aber mit der ersten Straße losgeht, waren viele Vorarbeiten zu leisten. Unter anderem wurden die Straßen der Stadt mit einem speziellen Videofahrzeug auf ihren Zustand untersucht.

Tankstellen machen Betriebsurlaub

Am aufwändigsten sei die Abstimmung mit den Unternehmen gewesen, die von den Straßensperrungen während der Bauarbeiten direkt betroffen sind, erläutert Schenk. So könnten beispielsweise einige Tankstellen während der Bauarbeiten nicht angefahren werden. Diese würden im entsprechenden Zeitraum dann Betriebsurlaub machen oder Revisionsarbeiten durchführen. Mit einer Gießerei sei vereinbart worden, dass die entsprechende Straße in der Zeit saniert wird, wenn das Unternehmen sowieso weniger produziert.

Sowohl im Westen als auch im Osten von Kaiserslautern werden die Straßen saniert. Grund: Sie sind nicht mehr verkehrssicher. Stadtverwaltung Kaiserslautern/Tiefbauamt

Straßen in Kaiserslautern wurden vor der Sanierung untersucht

Nachdem feststand, welche Straßen in diesem Sommer saniert werden sollen, seien Bohrungen vorgenommen worden, sagt Christoph Schenk. Damit wurde geprüft, wie dick der alte Asphalt ist. Außerdem sei untersucht worden, ob der alte Asphalt schadstoffbelastet ist. "Wenn der Asphalt Teer enthält, dann muss er separat entsorgt werden. Unbelasteter Asphalt wird dagegen aufbereitet und im Straßenbau wiederverwertet."

Welche Straßen in Kaiserslautern werden im Sommer erneuert?

Das Tiefbauamt in Kaiserslautern hat sich entschieden, im Sommer ein großes Projekt durchzuführen. Dabei werden die folgenden Straßen saniert:

Die Pariser Straße wird stadtauswärts zwischen der HEM-Tankstelle und dem Rauschenweg saniert. Der Abschnitt geht nach Angaben des Tiefbauamtes aber verhältnismäßig schnell. Ab dem 23. Mai um 9 Uhr ist die Straße gesperrt. Gearbeitet wird dann bis Sonntag, so dass der Verkehr am 26. Mai wieder ungehindert fließen kann. Die Umleitung geht über die Merkurstraße. "Wir bitten die ortskundigen Autofahrer aber trotzdem, den Bereich an dem Wochenende weiträumig zu umfahren, denn es wird Stau geben", sagt Abteilungsleiter Schenk.

Am 23. Mai geht es mit der ersten Baumaßnahme los: In Kaiserslautern wird die Pariser Straße wird stadtauswärts saniert. Stadtverwaltung Kaiserslautern/Tiefbauamt

Donnersbergstraße und Mannheimer Straße für jeweils zwei Wochen gesperrt

Die zweite Straße, die in Kaiserslautern saniert wird, ist die Donnersbergstraße. Dort wird die Fahrbahndecke in beiden Fahrtrichtungen saniert. Allerdings nicht gleichzeitig, sondern nacheinander. Daher dauern dort die Bauarbeiten vom 2. Juni bis zum 17. Juni. "Die Sanierung der Donnersbergstraße haben wir extra in die spielfreie Zeit des FCK gelegt", betont Christoph Schenk vom Tiefbauamt. Denn dann fahren keine Shuttlebusse zwischen Stadion und Park & Ride-Plätzen. Der Parkplatz des Friedhofs wird für etwa eine Woche gesperrt sein. Es wird, so Schenk, aber einen Ersatzparkplatz geben. Ist die Donnersbergstraße fertig, geht es gleich um die Ecke mit der Mannheimer Straße weiter. Die wird ebenfalls für zwei Wochen dicht sein. Und zwar stadtauswärts zwischen Barabarossaring und Donnersbergstraße.

Während der Sommerferien wird es im Westen von Kaiserslautern eng

Der größte Bauabschnitt beginnt am 7. Juli und dauert bis zum 15. August. In dieser Zeit wird zum einen die Trippstadter Straße zwischen dem Viadukt und den beiden Supermärkten an der Carl-Euler-Straße saniert, als auch die Brandenburger Straße bis zu den Gaskugeln der Stadtwerke. Außerdem die Königstraße bis zum Haupttor vom Pfaffgelände.

Das größte Projekt im Sommer ist die Sanierung der Fahrbahndecke in der Trippstadter-, der Brandeburger- und der Königstraße. Die Arbeiten werden insgesamt etwa fünf Wochen dauern, so die Planungen des Tiefbauamtes Kaiserslautern. Stadtverwaltung Kaiserslautern/Tiefbauamt

Kaiserslautern zahlt eine Million Euro

"Diese große Maßnahme haben wir extra in die Sommerferien gelegt", erläutert Christoph Schenk. Denn dann sei insgesamt weniger Verkehr in der Stadt. Dennoch geht er auch hier von größeren Staus aus. Die Kosten für die Sanierung der Straßen belaufen sich auf eine Million Euro, die die Stadt berappen muss. Dafür sollen die Straßen hinterher wieder verkehrssicher sein. Bis dahin müssen sich die Kaiserslauterer also darauf einrichten, dass es den ganzen Sommer über in der Stadt eher langsam vorangehen wird.