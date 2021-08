In Kaiserslautern ist am Freitagabend ab 20 Uhr ein Teil der B270 gesperrt. Wie der Landesbetrieb Mobilität mitteilt, betrifft die Sperrung den Abschnitt zwischen Opelkreisel und Vogelweh in Fahrtrichtung Waldfischbach-Burgalben. Die notwendigen Sanierungsarbeiten könnten nur ausgeführt werden, wenn die Bundesstraße gesperrt wird. Am Samstag um 5 Uhr soll die Strecke wieder freigegeben werden. Die B270 wird derzeit zwischen Erfenbach und Vogelweh umfassend erneuert. Im nächsten Schritt wird nach Angaben der Straßenbehörde die Abfahrt von Waldfischbach kommend in den Opelkreisel saniert. mehr...