Überall werden Festivals für den Sommer 2021 abgesagt - in Zweibrücken wird eins geplant. Zugesagt haben schon Revolverheld und Gentleman. Die Besucher sitzen dabei in Strandkörben.

Standkorb Open Air nennt der Veranstalter sein Konzept für einen corona-sicheren Konzertbesucher. Auf dem Flugplatz in Zweibrücken sollen etwa 750 Strandkörbe aufgestellt werden. Darin dürfen dann maximal zwei Personen sitzen oder sich unmittelbar davor aufhalten. So könnten die Abstandsregeln eingehalten werden, die Konzertbesucher müssten keine Maske tragen.

Coronafreie Open Airs in Mönchengladbach

Das Konzept hat der Veranstalter im vergangen Jahr in Mönchengladbach getestet. 50.000 Besucher seien dort bei mehr als 60 Konzerten gewesen - und es sei zu keiner nachweisbaren Corona-Infektion gekommen.

So sah es 2020 beim Konzert der Höhner in Mönchengladbach aus. Pressestelle Maris Rietrums

Open Airs in Zweibrücken ab 30. Juli

In Zweibrücken sollen die Konzerte vom 30. Juli bis 29. August stattfinden. Bisher sind vier Veranstaltungen geplant. Gespräche mit weiteren Künstlern werden aber geführt.

31.7. God Save The Queen

07.8. Völkerball

27.8. Revolverheld

29.8. Gentleman

Konzertbesucher in Zweibrücken können Gentleman im Sommer aus dem Strandkorb aus genießen. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / Jens Niering | Jens Niering

Getränke und Speisen können die Besucher vorher online buchen. Eine entsprechende Kühlbox werde dann am Strandkorb stehen. Wer etwas nachbestellen möchte, bekommt es zum Strandkorb gebracht. Das Strandkorb Open-Air findet in diesem Jahr in etwa einem Dutzend deutscher Städte statt. Die einzige in Rheinland-Pfalz ist Zweibrücken.

Künftig mehr Open-Airs auf dem Flugplatz in Zweibrücken?

Das Kulturamt der Stadt Zweibrücken hatte von den Konzerten im vergangenen Sommer in Mönchengladbach gehört und hatte mit den Veranstaltern Kontakt aufgenommen. Die Stadt hofft, dass sich das Flughafengelände zu einem Gelände für Open-Airs entwickelt.