Ab heute finden bis Ende August mehrere Open-Air-Konzerte auf dem Flugplatz in Zweibrücken statt. Nach Angaben des Veranstalters sollen die Besucher und Besucherinnen in 750 Strandkörben aus das Konzert verfolgen. Wegen der geltenden Hygienevorschriften dürfen maximal zwei Gäste in einem Strandkorb sitzen. Außerhalb der Körbe bestehe für die Besucher eine Maskenpflicht. Die Gäste müssten untereinander einen Abstand von 1,50 Meter einhalten. Unter anderem treten beim Festival in Zweibrücken Johannes Oerding (30.7/ 02.8), Chris de Burgh (27.8) oder die Cover-Band Udos Lindenwerk (24.8) auf.