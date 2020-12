Der Polizist soll in Pirmasens zwei Jugendliche misshandelt haben, die im Verdacht standen, eine Scheibe eingeschlagen zu haben. Das hat die Staatsanwaltschaft Zweibrücken ermittelt.

Dem 27-jährigen Polizisten legt die Staatsanwaltschaft Zweibrücken zur Last, am 11. Mai dieses Jahres bei einem Einsatz in Pirmasens zwei Jugendliche grundlos attackiert zu haben. An diesem Abend hatten Zeugen gemeldet, dass eine Gruppe Jugendlicher eine Schaufensterscheibe in der Bahnhofstraße eingeschlagen habe. Die Polizei fahndete umgehend nach den Tätern.

Vorwurf: Wehrlosen 13-Jährigen geschlagen

Eine Gruppe, auf die die Personenbeschreibungen zutrafen, flüchtete, als sie die Polizisten kommen sah. Den Beamten gelang es, einen der Jugendlichen zu stellen und am Boden zu fesseln. Nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft versetzte der angeschuldigte Polizist dem 13-Jährigen einen Schlag mit dem Ellenbogen in den Rücken, obwohl sich der Jugendliche nicht zur Wehr setzte. Das Opfer habe Schmerzen erlitten, aber keine Verletzungen.

Polizist soll auch zweiten Jugendlichen misshandelt haben

Der 13-Jährige stritt die Sachbeschädigung ab und benannte einen anderen Jugendlichen als Täter, nach dem die Polizei ebenfalls fahndete. Auch dieser Jugendliche, der an der Hand blutete, konnte gefasst werden. Ein Beamter überwältigte den 17-Jährigen. Dann kam laut Staatsanwaltschaft der angeschuldigte Polizist hinzu. Er habe dem auf dem Boden liegenden Jugendlichen unvermittelt einen Schlag in Richtung Gesicht versetzt und gegen den linken Arm getreten. Auch dabei habe das Opfer Schmerzen erlitten, aber keine Verletzungen.

Staatsanwaltschaft sieht keine rassistischen Motive



Dem Polizisten seien beide Jugendliche unbekannt gewesen. Weil der 17-jährige aus Sri Lanka stammt und einen dunklen Teint aufweist, ermittelte die Staatsanwaltschaft, ob die Tat rassistisch motiviert war. Anhaltspunkte dafür hätten sich aber nicht ergeben. Auch sei kein weiterer Polizeibeamter an den Taten beteiligt gewesen.

Amtsgericht Pirmasens entscheidet über Strafe

Nach Abschluss der Ermittlungen hat die Staatsanwaltschaft Zweibrücken daher beim Amtsgericht Pirmasens einen Antrag auf Erlass eines Strafbefehls gegen den Polizisten gestellt und die Verhängung einer Freiheitsstrafe von zehn Monaten, ausgesetzt zur Bewährung. Als Bewährungsauflage soll der Beamte außerdem 2.000 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung zahlen. Der Vorwurf lautet auf Körperverletzung im Amt. Der Polizist ist geständig. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft gibt es ein Handy-Video von der Tat.

Körperverletzung im Amt: Ein Amtsträger, der während der Ausübung seines Dienstes oder in Beziehung auf seinen Dienst eine Körperverletzung begeht oder begehen lässt, wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. Staatsanwaltschaft Zweibrücken

Das Ermittlungsverfahren gegen den 17-jährigen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung gab die Staatsanwaltschaft Zweibrücken nach eigenen Angaben zuständigkeitshalber an die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach ab. Aktuell sei nicht bekannt, wo sich der Jugendliche aufhalte.