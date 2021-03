per Mail teilen

Die riesigen Stein-Obelisken auf dem Reiserberg bei Schallodenbach wirken, als hätten sie die Kelten hier vergessen. Aber sie stehen dort erst seit wenigen Tagen und sollen das neue touristische Highlight in der Region werden - quasi das Stonehenge der Pfalz.

Während die Fachwelt allerdings rätselt, was es mit Stonehenge in England genau auf sich hat, ist die Funktion der riesigen Stein-Obelisken auf dem Reiserberg eindeutig: Sie bilden eine Sonnenuhr. Die Idee dazu hatte der Verbandsbürgermeister von Otterbach-Otterberg, Harald Westrich (SPD), als er während einer Wanderung in Österreich eine kleine Sonnenuhr gesehen hatte.

"Ich dachte mir: Sonnenuhr, Ziffernblatt, zwölf Ziffern, das passt doch ganz genau auf unser zwölf Ortsgemeinden in der Verbandsgemeinde", erklärt Westrich. Schon länger gab es die Idee, den Reiserberg toursitisch zu erschließen - die Idee mit der Sonnenuhr kam da gerade gelegen. Sie besteht aus zwölf Sandstein-Stehlen - jede mehr als eine Tonne schwer und zweieinhalb Meter hoch. Der Sandstein stammt aus der Region: Er wurde im Schweinstal abgebaut und bearbeitet.

Highlight des neuen E-Bike-Höhenradwegs

Aber die riesige Sonnenuhr ist nicht nur ein Symbol für die Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg, sondern auch das touristische Highlight eines weiteren Projekts. "Wir haben einen 60 Kilometer langen E-Bike-Höhenradweg entwickelt und die Sonnenuhr ist das Zentrum, von wo aus man auch die Schönheit der Natur und unserer Landschaft überblicken kann", sagt Westrich.

360 Grad Panorama

Bei schönem Wetter kann man vom Reiserberg aus den Donnersberg, den Haardt-Rand, das Landstuhler Bruch und den Königsberg sehen. Ein 360 Grad Panorama also - samt Sonnenuhr. Und damit die auch die richtige Uhrzeit anzeigt, mussten Fachleute den Schattenwurf und die genauen Standorte der einzelnen Stehlen zentimetergenau berechnen. Trotz aller Rechenkünste passt die Uhrzeit aber nicht immer. "Durch die Erdrotation gibt es meist eine Viertelstunde Abweichung – nur dreimal im Jahr stimmt die Uhrzeit exakt" erläutert Westrich.

