13 neue Stolpersteine in Kaiserslautern

Am Wochenende sind in Kaiserslautern 13 neue Stolpersteine verlegt worden. Sie sollen an die Menschen erinnern, die von den Nazis verfolgt, gedemütigt und ermordet wurden.

Sie liegen eingelassen in Gehsteige oder Straßen – die Stolpersteine. Steine mit einer kleinen quadratischen Messingplatte. Darauf Name, Geburts- und, soweit bekannt, Sterbedatum und ein kurzer Hinweis zum Schicksal der jeweiligen Person. In Kaiserslautern sind jetzt 13 neue Stolpersteine hinzugekommen.

Angehörige verfolgter Juden sind in Kaiserslautern

Jochen Pahl aus Köln steht am Mikrofon in der Kaiserslauterer Eierstraße, mitten in der Innenstadt. Dort vor zwei nagelneuen Mehrfamilienhäusern wurden gerade drei Stolpersteine verlegt. Für Heinrich und Magdalena Loeb und ihre Tochter Ruth. Jochen Pahl ist Enkel, bzw. Urenkel der Familie Loeb und spricht dort, wo die Loebs einmal zwei Häuser bewohnt haben, über das Schicksal seiner Verwandten.

Lange wurde in Jochen Pahls Familie kaum über die Lebens- und auch Leidensgeschichte seiner Verwandten gesprochen. Erst durch hinterlassene Dokumente erfährt er Details.

Ich trage heute eine Geschichte vor, die mich berührt und ergreift, aber überwiegend angelesen und nachgeforscht ist.

Heinrich Loeb lebte in Kaiserslautern und wurde von den Nationalsozialisten in Auschwitz ermordet. Familie Pahl/Loeb Bild in Detailansicht öffnen Von links nach rechts: Ruth, Heinrich und Magdalena Loeb etwa 1938. Familie Pahl/Loeb Bild in Detailansicht öffnen

Heinrich Loeb wurde 1888 als Sohn eines bayerischen Zollamtsleiters im elsässischen Lapoutroie geboren. Als Deutscher jüdischen Glaubens. Im Ersten Weltkrieg kämpfte Heinrich als Soldat auf Seiten der Deutschen. Während er in Kaiserslautern stationiert war, lernte er die katholische Magdalena Hüttenberger kennen. 1917 heirateten die beiden und zwei Jahre später kam ihre Tochter Ruth zur Welt.

Als Kaufmann in Kaiserslautern

Heinrich Loeb hatte in Kaiserslautern zunächst ein Geschäft für Zigarren und Zigaretten. Später war er als Handelsvertreter viel auf Reisen. Als die Nationalsozialisten an die Macht gekommen waren, bezogen am 1. April 1933 auch in Kaiserslautern SA-Männer Posten vor jüdischen Geschäften, um Kunden davon abzuhalten, in den Läden einzukaufen. Schon bald erschien ein "Verzeichnis der nichtarischen Geschäfte in Kaiserslautern". Das alles hat Heinrich Loeb wohl dazu bewogen, schon früh aus Kaiserslautern zu flüchten.

Trotz früher Flucht nach Frankreich kein Entkommen vor den Nazis

Ruth Loeb hat 1956 einige wenige Erinnerungen aufgeschrieben. Darin beschreibt sie beispielsweise, wie ihr Vater Heinrich mit ihr aus Kaiserslautern nach Frankreich ins Elsaß geflüchtet ist.

"Am 19. April 1933 – ich war damals dreizehn Jahre alt – spielte ich mit anderen Kindern auf der Straße. Gegen 11 Uhr kam mein Vater und sagte, komm Ruth, wir machen eine kleine Autofahrt‘. So wie ich auf der Straße spielte, mit Spielschürze stieg ich ins Auto meines Vaters. Erst als wir längere Zeit gefahren waren und in die Nähe der Landesgrenze kamen, klärte mich mein Vater auf, dass wir nach Strasbourg fahren. (…) In einem Ort jenseits der Grenze gab mein Vater eine Depesche an meine Mutter auf, in welcher er ihr mitteilte, dass er mit mir nach Frankreich geflüchtet sei und sie in Bälde in Strasbourg erwarte (…)."

Magdalena Loeb kam bald nach zu ihrem Mann und ihrer Tochter. Nur wenige Jahre später – 1940 – nach der Niederlage Frankreichs flohen die Loebs aus dem Elsaß ins südfranzösische Mende. Doch auch dort kam die Familie nicht zur Ruhe. Während sich die Kaiserslauterer Verwandten darum bemühten, dass wenigstens Ruth und Magdalena zurück nach Kaiserslautern oder ins Elsaß kommen könnten, wurde die Lage immer bedrohlicher.

Heinrich Loeb wird in Auschwitz ermordet

Am 20. Oktober 1940 wird Ruth zunächst ins Lager nach Gurs gebracht, später – 1941 – wird sie wieder freigelassen und kehrt zu ihren Eltern zurück.



Im Februar 1943 wird schließlich Heinrich Loeb bei einer Razzia festgenommen und zunächst nach Gurs deportiert. Ein letztes Lebenszeichen erhalten Ruth und Magdalena von ihm in Form einer Postkarte aus einem Durchgangslager im Norden von Paris. Die Postkarte ist vom 1. März 1943 datiert. Darauf bittet er seine Frau, sie solle sich um eine Bestätigung bemühen, dass sie arisch sei. Das könne eventuell auch ihn retten.

Aus einer 1956 verfassten Abschrift einer standesamtlichen Eintragung geht hervor, dass Heinrich Loeb am 9. März 1943 in Auschwitz ermordet wurde – nur eine gute Woche nach seiner letzten Postkarte.

Ruth entkommt den Vernichtungslagern der Nazis

Magdalena Loeb organisiert für ihre Tochter Ruth die Hochzeit mit einem Franzosen. Ruth heiratete daraufhin den aus dem Elsaß stammenden Bäcker René Schneider. Auf diese Weise entkam Ruth den Vernichtungslagern. Mit ihrem Mann bekam Ruth drei Kinder. Eines davon, Raymonde, war die Mutter von Jochen Pahl.

Während Ruth mit ihrer Familie und ihrer Mutter Magdalena nach dem Krieg ins Elsaß zurückging, zog Raymonde in jungen Jahren zu den Verwandten nach Kaiserslautern. Dort wurde auch Jochen Pahl geboren.

Viele Juden aus Kaiserslautern wurden von den Nazis ermordet

Das Schicksal der Familie Loeb ist eines, das sie mit vielen jüdischen Bürgern teilen, die damals in Kaiserslautern gelebt haben. 182 von ihnen wird bereits mit Stolpersteinen gedacht. Aber die Stolperstein-Initiative Kaiserslautern will noch viele weitere von ihnen würdigen. Daher recherchieren die ehrenamtlichen Helfer weiter, rekonstruieren Familiengeschichten und suchen nach Verwandten. Damit die Menschen nicht vergessen werden, die von den Nationalsozialisten entrechtet und ermordet wurden.

Die Stolpersteine sind ein Projekt des Künstlers Gunter Demnig. Seit 1992 wird auf diese Weise in vielen Ländern der Opfer der Nationalsozialisten gedacht.